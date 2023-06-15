В Питере предложили создать «карту русского», которая поможет миллионам людей вернуться в РФ

Чтобы вернуть некогда уехавших людей из стран Запада, Москве необходимо создать механизм «карты русского», которой смогут воспользоваться представители коренных народов России для возвращения на Родину.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – один из немногих регионов, которые очень серьёзно участвовали в программе переселения в регион соотечественников. В 2007 году почти пятьдесят четыре тысяч человек к нам приехало.

Понятно, это в основном русские с Казахстана, Киргизии, Узбекистана, немножко из Латвии и Литвы, и так далее. 2010 год – пятьдесят две тысячи человек, 2020 год – сто четыре тысячи человек. Из них половина – люди, которые переехали по этой программе.

Потенциал СНГ в большой степени исчерпан, и мы предложили реализовать механизм «карты русского». Здесь можно по-разному подходить и трактовать, но мы исходим из того, что этой картой могут воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей государственности», – сказал Алиханов.