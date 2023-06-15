В Питере предложили создать «карту русского», которая поможет миллионам людей вернуться в РФ
Чтобы вернуть некогда уехавших людей из стран Запада, Москве необходимо создать механизм «карты русского», которой смогут воспользоваться представители коренных народов России для возвращения на Родину.
Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы – один из немногих регионов, которые очень серьёзно участвовали в программе переселения в регион соотечественников. В 2007 году почти пятьдесят четыре тысяч человек к нам приехало.
Понятно, это в основном русские с Казахстана, Киргизии, Узбекистана, немножко из Латвии и Литвы, и так далее. 2010 год – пятьдесят две тысячи человек, 2020 год – сто четыре тысячи человек. Из них половина – люди, которые переехали по этой программе.
Потенциал СНГ в большой степени исчерпан, и мы предложили реализовать механизм «карты русского». Здесь можно по-разному подходить и трактовать, но мы исходим из того, что этой картой могут воспользоваться все коренные народы России, у которых нет своей государственности», – сказал Алиханов.
Он подчеркнул, что подобная практика используется во многих государствах – Казахстане, Польше, и так далее.
«Она рассчитана на поддержку соотечественников, которые испытывают проблемы с проживанием в других странах. В первую очередь, это Прибалтика, Польша, Германия, и так далее. Это миллионы человек. И даже если десять процентов смогут воспользоваться этой картой – уже хорошо.
Что она даёт? Ты приезжаешь в страну, можешь бесплатно получить многолетнюю визу, устраиваешься на работу, работаешь, и после этого принимаешь решение, можешь ли перевозить свою семью. Это своего рода проба перед репатриацией», – добавил губернатор.
Он подчеркнул, что «карта русского» должна дать соотечественникам и их детям возможность учиться в России, получать доступ к Госуслугам и другим сервисам.
«Потенциал возвращения русских людей в Россию огромный. И необходимо не дебатировать эту тему годами, а быстро действовать», – добавил Алиханов.
Спасибо!
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