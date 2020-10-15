В Питере предстоит эпичная битва православного депутата с открытым содомитом

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

Открытый гей креативный директор либерального сайта «Сноб» Ренат Давлетгильдеев заявил, что хочет выдвинуться в депутаты Госдумы РФ на округе «единороса» Виталия Милонова, известного своими радикальными православными взглядами.

Об этом Давлетгильдеев написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, я хочу стать реальным ЛГБТ-кандидатом в самом одновременно и европейском, и мракобесном городе страны. Да, я хочу прозвучать голосом адекватности и дискутировать с человеком, который своей публичной деятельностью олицетворяет гомофобию. Да, я хочу говорить о правах и проблемах ЛГБТ», – написал Давлетгильдеев.

В течение суток после этого поста с ним взяли интервью несколько либеральных изданий.

Виталий Милонов также прокомментировал новость.

«Приятно, что моя деятельность в качестве депутата Государственной Думы корёжит разного рода либералов, профессионально отрицающих русскую культуру, отечественные традиции и здравый смысл», — заявил политик «Открытым медиа».

Менеджер политических проектов Никита Донцов не считает, что Давлетгильдеев создаст Милонову проблемы на округе.

«Я не думаю, что будут проблемы – он узнаваемый, проходной кандидат, участвует в федеральной повестке, активничает в Думе. Хоть и шум будет – все понимают, что у Рената нет никаких шансов выиграть эту «хорошую битву», как назвал ее Милонов. Тут дело не только в его низкой узнаваемости и ограниченности предвыборного бюджета, но и в том, что он татарин и гей, а массовый электорат в Петербурге не готов принять такой расклад», – написал Донцов в своем «фейсбуке».

А либеральная телеведущая Ксения Собчак неожиданно приняла сторону Милонова и обрушалась с критикой на Давлетгильдеева, с которым вместе работала на «Дожде», не упоминая сюжет с выборами. Формальным поводом для выступления Собчак стало то, что Ренат упомянул ее в одном из интервью.

«Давелетьгеев был уволен за денежные долги, трехразовые срывы съемок и наркотики, которые он употреблял в течение даже рабочего дня. Мои слова готовы подтвердить все те, кому не посчастливилось работать с ним те два месяца. Схема «увода денег» была простая – он брал у меня деньги на расходы, а потом просто не расплачивался с теми, для кого брал. В итоге отключал телефон на несколько рабочих суток, так что мне приходилось разыскивать его через его знакомых, и находили его в квартире в невменяемом состоянии. Этот человек – клинический лжец. Не имейте с этим человеком никаких дел. Чтобы он ни обещал, он всегда и во всем врет», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Следом она также опубликовала подтверждение своих слов от нескольких подружек.