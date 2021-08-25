В Питере предъявлены обвинения группе поддержки Украины

25.08.2021 16:12 (Мск), Санкт-Петербург, Максим Карпенко

Новости Украины

Полиция в Санкт-Петербурге пресекла несанкционированную акцию местных либералов по случаю отмечавшегося на Украине т.н. «Дня независимости». Среди задержанных – активисты так называемого движения «Стратегия 18», которые выходят на улицу каждый месяц восемнадцатого числа в знак солидарности с меджлисовцами и членами террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Акция проходила в северной столице на Невском проспекте у памятника Тарасу Шевченко. В отношении задержанных возбудили административные дела по статьям об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), а также по статье о неисполнении «антиковидных» ограничений (ч. 2 ст. 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях).

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Шипицин в своем блоге высказался в поддержку «демократии» на Украине, закончив текст лозунгом украинских нацистов:

«Полиция Санкт-Петербурга, выполняя негласный политический заказ кремлёвской верхушки, раздражённой успехом Крымской платформы, достижениями Государства Украина в построении самостоятельной живой и работающей демократии, сорвала акцию по сбору подписей на Невском под поздравлениями народам Украины… Слава Украине! Героям слава!», – написал Шипицын.

Интересно, что либералам в полиции также было предъявлено обвинение в проведении еще одной несанкционированной акции, которая состоялась 18 августа.

Тогда Шипицын и Смирнова провели акцию в поддержку осужденных на сроки от 13-ти до 18-ти лет членов террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир», приговор по которым был вынесен 18-го августа. Также участники одиночных пикетов потребовали освободить из тюрьмы арестованного члена ВО «Свобода», националиста Олега Приходько.

«Запрет Меджлиса крымских татар равен объявлению войны», «Прекратите депортацию крымских татар в российские тюрьмы», «Свободу украинскому патриоту Олегу Приходько. Московская федерация, прекрати репрессии в Крыму! Там нет террористической угрозы, кроме твоих спецслужб», – говорилось в тексте плакатов, которые держали участники акций.

Во время пикета Смирнова записывала ролик, где рассказывала о «репрессиях» и обвиняла Россию в «оккупации Крыма». В этот момент к участникам акции подошел местный житель и потребовал свернуть мероприятие, а после прыснул из газового баллончика в сторону пикетчиков.