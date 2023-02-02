В Питере разогнали антироссийскую выставку либеральной старухи

Елена Острякова.  
02.02.2023 09:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Провокации, Россия, Санкт-Петербург


Силовики изъяли сегодня из офиса «Яблока» в Санкт-Петербурге все «картины»  престарелой художницы Елены Осиповой.

«Картинами» в либеральной партии называют кое-как написанные «антивоенные» плакаты, с которыми старушка весь прошлый год ходила по городу. «Яблоко» решило устроить выставку своей героини в офисе.

Силовики изъяли сегодня из офиса «Яблока» в Санкт-Петербурге все «картины»  престарелой художницы Елены Осиповой....

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Сотрудники МВД пришли на мероприятие под предлогом того, что им поступило сообщение о минировании. Всех партийцев вывели на улицу. Как раз в это время в офисе шла работа над избирательной документацией для кандидатов от партии на довыборы в двух муниципальных образованиях Петербурга, которые пройдут 9 апреля.

В итоге силовики изъяли все 19 «картин» Осиповой.

«Яблоко» кичится своей «антивоенной» позицией. 1 февраля «яблочники» не дали депутату петербургского парламента Борису Звереву работать в зале с установленным флажком с буквой Z. Либерал Борис Вишневский  пожаловался спикеру Александру Бельскому, что Зверев нарушает регламент — на рабочем месте депутата может стоять только символ партии, представленной в заксобрании. Бельский согласился.

Однако борьбой против символов дело не ограничивается. Недавно стало известно, что  экс-кандидат Яблока на различных выборах в Московской области Борис Цейтлин с декабря состоит в рядах ВСУ. Он сам написал об этом в соцсетях.

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