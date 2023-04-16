В Питере сорвали флаг Украины. Чиновники: его придётся вернуть обратно

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Лимоновцы в субботу сорвали флаг Украины, который был установлен около Таврического дворца в Петербурге, где проходила Межпарламентская ассамблея СНГ. «Украинская тряпка – вражеский символ, и ей не место в самом центре русского города ни под каким предлогом», – заявили нацболы. По итогу полиция задержала активиста Илью Степанова, составила протокол о мелком хулиганстве и отпустила.

Чиновники утверждают, что флаг Украины придётся вернуть. Патриотическая общественность возмущена. Ситуация вдвойне абсурдна, поскольку сама Украина себя членом СНГ никогда и не считала, а в последнее время разорвала большинство договоров с содружеством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В центре Санкт-Петербурга флаг вражеского террористического государства, чьи представители под этим флагом казнят российских солдат, вырезают им глаза, отрезают гениталии, вешают и сжигают живьем русских… 9 лет подряд. А недавно прямо в Питере провели теракт», – возмущается ныне живущий на Донбассе русский подпольщик из Одессы Владимир Грубник.

«Это флаг государства, с которым мы воюем. Это флаг противника, который развевается на танках с крестами», – соглашается военкор Евгений Поддубный.

«Украинский флаг в Петербурге сейчас – это все равно, что флаг ИГИЛ на заседании Лиги Арабских Государств. Украина в нынешнем виде такая же террористическая структура, как ИГИЛ. Или так. Можете представить выступление Жданова на фоне флага Рейхскомиссариата Украина? Я тоже не очень могу. На Донбассе наши бойцы штурмуют опорники, над которым развеваются украинские флаги», – изумляется телеведущий Андрей Медведев.

Блогер из Киева Андрей Селезов, переехавший в Петербург после переворота 2014 года, указывает, что флаг Украины был установлен не к конкретному мероприятию, а давно.

«Я про этот долбанный флаг у Таврического дворца с 2014 года писал раз 10 наверное. В последний раз кажется год назад. Наконец-то эта история с флагом вышла на общефедеральный уровень. Помимо прочего – наш город конечно опозорился. Но с другой стороны нашлись у нас нормальные смелые люди. Неплохо бы еще закрытое здание консульства Украины на Бонч-Бруевича конфисковать в пользу государства», – предлагает Селезов.

Интересно, что после скандала в защиту украинского флага выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев – тот самый, что несколько лет назад, будучи чиновником «Россотрудничества», во время визита во Львов ублажал тамошних бандеровцев речами о том, что Россия осознает абсурдность выдвижения требований о втором – русском государственном языке на Украине.

«Украина, какие бы ни были у нее отношения с Россией, отношения с СНГ и его структурами официально не прерывала, заявлений о выходе не делала и заявки о выходе в соответствующие секретариаты не направляла. Как политику мне лично не нравится, причем решительно, флаг Украины на мероприятиях СНГ и МПА СНГ. Но как международник по образованию и по призванию я отчетливо понимаю, что и отношение к странам-членам многосторонних организаций, и даже использование либо не использование их символики – это не прерогатива государства, где находится соответствующая штаб-квартира. Иначе придется столкнуться с тем, что кому-то захочется спустить флаг нашей (и не только нашей) страны в Нью-Йорке в случае с ООН, в Вене в случае с ОБСЕ, в Париже в случае с ЮНЕСКО или в Женеве в случае с Межпарламентским союзом. Ещё раз. Мне не нравится, тем более в нынешних условиях, государственная символика Украины, государства неправового, недемократичного и ультранационалистического. Но если Россия является местом размещения у себя штаб-квартир международных многосторонних организаций, любые решения и тем более действия на этот счет не могут быть односторонними, ибо Россия – государство правовое, демократическое и интернациональное. Такие решения могут быть только коллективными. Так предписывает международное право. А всё остальное – из разряда «порядка, основанного на правилах». То есть по понятиям. И это не соответствует статусу России как ответственной и цивилизованной державы. Державы мирового уровня», – заявил Косачев.

Его слова вызвали недоумение у экспертов.

«Украина не подписала даже Устава и 100 раз заявляла, что она не член СНГ… Вот этим своим международничеством и членоугодничеством вы и довели до кровавой резни и порога ядерной войны там, где 10-15-20 лет назад хватило бы легкого пинка», – комментирует слова Косачева публицист Егор Холмогоров.

Схожую оценку дает и политолог Дмитрий Евстафьев.

«Украина не является страной-членом СНГ. Она не подписала Устав организации. А то, что она числится в качестве таковой… Оставим это на совести нашей элиты-тусовки. Живущей, под собою не чуя страны. От фуршета к фуршету с приятными людьми, с которыми много устриц съедено. Верховная Рада, да, является членом Межпарламентской ассамблеи. Такой, вот, парадокс. Странный донельзя. Как и все в Евразии. Поэтому внутри здания флаг был вполне уместен. А, вот, вне… Нет, не «пятая колонна». Просто не задумываются о том, что думают люди вокруг. Своя жизнь идет… Но вопрос тут про другое. Вопрос здесь про то, живем ли мы в новой политической реальности, реальности фронта и тыла. Или продолжаем жить в прежней, – в реальности фуршетов и презентаций. В своей обычной сытно-бюрократической жизни», – отмечает эксперт.

А вот политолог Семён Уралов считает, что признаком зрелости и самоорганизации гражданского общества в России стали бы «протесты против прокачки газа через территорию Украины».