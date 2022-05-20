В Питере сорвали презентацию заукраинских либералов

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Новости Украины

Патриотически настроенные петербуржцы сорвали презентацию книг либералов – подписантов протестных писем.

В разгар мероприятия на сцену вышла девушка с плакатом «Z – Своих не бросаем», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это произошло во время лекции писательницы-либералки Майи Кучерской. Авторше не понравился плакат, и она объявила об окончании мероприятия. Помимо Кучерской, на мероприятии планировалась презентация книг участница ПЕН-клуба, организатора либеральных акций, высказывавшаяся за сдачу Гитлеру блокадного Ленинграда, либеральный журналист Олег Лурье, а также выступавший против политики РФ по Крыму и Донбассу литературный критик Сергей Беляков.

Отметим, что встреча проходила в рамках открытия XVII Книжного салона на Дворцовой площади. Организаторами выступили Российский книжный союз, правительство Санкт-Петербурга, Эрмитаж.