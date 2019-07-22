22.07.2019, Санкт-Петербург, Михаил Рябов
 
Криминал, Происшествия, Россия, Украина
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В Питере убили участницу акций в поддержку Украины

В Санкт-Петербурге обнаружено тело со следами порезов и удушения либеральной оппозиционерки Елены Григорьевой, которая известна участием в акциях в поддержку украинских националистов и меджлисовцев.

Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался 40-летний житель Башкортостана, сообщает телеканал «Дождь».

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Мотивы подозреваемого не уточняются, однако соратник погибшей Динар Идрисов заявил, что ранее она получала угрозы.

Идрисов сообщил, что Григорьева за время своей активности кардинально меняла взгляды – от националистических до «праволиберальных и ЛГБТ».

 

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