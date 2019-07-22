22.07.2019, Санкт-Петербург, Михаил Рябов
В Питере убили участницу акций в поддержку Украины
В Санкт-Петербурге обнаружено тело со следами порезов и удушения либеральной оппозиционерки Елены Григорьевой, которая известна участием в акциях в поддержку украинских националистов и меджлисовцев.
Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался 40-летний житель Башкортостана, сообщает телеканал «Дождь».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Мотивы подозреваемого не уточняются, однако соратник погибшей Динар Идрисов заявил, что ранее она получала угрозы.
Идрисов сообщил, что Григорьева за время своей активности кардинально меняла взгляды – от националистических до «праволиберальных и ЛГБТ».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.