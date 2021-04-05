В планах ВСУ «молниеносный бросок» на Донецк и Луганск

05.04.2021, Донецк, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия не будет проводить масштабное наступление на Донбассе с целью выйти на границы с Россией, а может попытаться занять Донецк и Луганск.

Об этом в эфире интернет-канала «Grey Zone» заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда говорим о планах противника, планах украинской стороны, мы всегда заявляли, что их главная цель – это выйти на границы с Россией, отрезать нас от этих границ и тому подобное. Но лично мое субъективное мнение – то, что им это не нужно. Во-первых, они прекрасно понимают и не будут рисковать, потому что Россия может со своей территории вести массированные артиллерийские удары. И это очень вероятно, им даже заходить не надо будет на нашу территорию для этого.

Плюс, смысла в этом нет – тратить такие колоссальные ресурсы, силы и средства армейские для того, чтобы отрезать нас от границ. Я считаю, что они нанесут удар конкретно на донецком направлении по городу Донецку в лоб. Это со стороны Веселого и Спартака, так называемый Путиловский район, через Путиловку зайдут. Местные называют это «ворота в Донецк».

И более масштабно они пойдут в ЛНР. До Луганска от «передка» около 25 километров. По сути, это для быстрого маневра не дистанция. Им достаточно зайти в города крупные, для того, чтобы жители этих городов оказались в заложниках. Тогда уже рассчитывать на помощь «старшего брата» не придется. Мы понимаем, что Россия до сих пор не ввела миротворческий контингент на Донбасс и опасается мнения мирового сообщества и всех этих международных моментов, тем более сейчас достраивается «Северный поток-2».

Поэтому рассчитывать на то, что если молниеносно украинские войска войдут в Донецк и Луганск, то Россия введет войска и начнет уничтожать инфраструктуру городов вместе с местным населением для того, чтобы выбить украинские войска, на это рассчитывать не приходится. Но и, конечно, командование наших корпусов это понимает, поэтому этот план также отработан и наши подразделения к этому готовы», – заявил Безсонов.