«В плен их не берут»: натовские наёмники бегут с передовой – Хайруллин

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Столкнувшись с ненавистью натерпевшихся жителей Донбасса воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники стараются как можно реже появляться на передовой.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военный корреспондент Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как правило, у них на передовых позициях стоит тероборона, которую не жалко. И когда нападаешь, начинаешь их бить – после этого из глубины подходят матёрые, обученные… и наёмники появляются частенько. Бойцы называют их «звери», они действительно как животные, лишены каких-либо чувств. Их очень не любят, уничтожают. На Донецком направлении вообще было очень мало пленных», – отметил он.

«И тогда их [иностранных наёмников] было достаточно много. А сейчас они стали намного реже на этом направлении появляться. Хотя, именно донецкое направление у них считалось самым важным, и здесь стояли самые лучшие войска», – сказал Хайруллин.