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Новости Украины

Еще одного, уже третьего пленного британского наемника Джона Гардинга показали на видео российские журналисты.

Об этом сообщает BBC.

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На записи британец обращается за помощью к Борису Джонсону. Как сообщает BBC, Гардинг находится в российском плену на территории ДНР.

Джон Гардинг – военный, имеющий возраст более пятидесяти лет, родом из Сандерленда. Интервью на видео у него берет телеведущая российского государственного телеканала. Во время разговора он просит помощи у премьер-министра Великобритании. Гардинг рассказал, что ему сообщили об угрозе смертной казни.

Известно, что Гардинг попал в плен в мае во время боев за «Азовсталь» в составе национальной гвардии Украины. Тогда украинские подразделения, оборонявшие юго-восточный город Мариуполь, были вынуждены сдаться.

В российском видео говорится, что он был в составе полка «Азов». Гардинг фактически потвердил это, заявив, что воевал в составе украинской Национальной гвардии, частью которой и является «Азов».

Друзья и семья Гардинга подтвердили BBC, что на видео он и его семью поддерживает министерство иностранных дел Британии.

Интересно, что наемник Гардинг воевал на Донбассе с 2018 года. Ранее он рассказал BBC, что приехал туда, чтобы использовать свои навыки в борьбе с пророссийскими сепаратистами.

Напомним, двое других британцев, Эйден Аслин и Шон Пиннер, также были захвачены в Мариуполе, были приговорены к смертной казни в ДНР.

МИД Великобритании выразил обеспокоенность задержанием британцев. Правительство Великобритании заявило, что с ними следует обращаться как с военнопленными в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Но ДНР не считает их военнопленными с соответствующими правами, а считает обвчными наемниками. По сути – флибустьерами.

Ранее британский наемник Пол Ури умер во время заключения в ДНР. Он скончался в плену 10 июля из-за ухудшения состояния здоровья и стресса.