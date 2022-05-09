«В плену нам крышка». Нацисты из «Азовстали» обвиняют Киев

Новости Украины

Засевшие в подземельях «Азовстали» остатки украинских нацистов, сохраняющие доступ к Интернету, провели виртуальную пресс-конференцию, где озвучили выпады в адрес официального Киева.

Недовольство боевиков, в частности, вызвало заявление вице-премьера Ирины Верещук, которая накануне отрапортовала об успешной эвакуации мирных граждан, но предпочла не упоминать оставшихся в Мариуполе боевиков.

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«Очень сильно болит за то, что от некоторых политиков во время переговоров были заявления, что вы, ребята, занимаетесь какими-то своими делами и тянете время для того, чтобы вывезти всех гражданских. Это было сказано нашему командиру, герою Украины Денису Прокопенко. Этот человек командует гарнизоном, обороной Мариуполя. Наши дела, которыми мы занимаемся – это как раз защита народа Украины и гражданских, и очень жаль, что у некоторых политиков в стране нет такта, а есть только цинизм. Цинизм о том, что это «успешная операция по эвакуации гражданских», – пожаловался замком «Азова» Святослав Паламар по кличке «Калина».

В свою очередь «офицер» управления разведки нацполка Илья Самойленко добавил, что киевское руководство саботировало оборону Украины все 8 лет.

«Проблема в том, что много представителей власти саботировали оборону Украины на протяжении последних несколько лет. Я бы сказал 8 лет, потому что эта война началась не 24 февраля. Наша подготовка была саботирована официальными лицами, бюрократами, правительством. Все просто нам мешали готовиться к обороне, потому что мы знали, что большая война с Россией приближается, и мы были готовы, насколько это могли», – сокрушался он.

Также националист признал, что вырваться с завода, не попадая в плен, попросту невозможно. Однако «азовец» намекнул на предательство плененного силами ДНР украинского полковника Владимира Баранюка.

«Именно это и произошло с командиром 36 бригады. Он просто отказался выполнять приказ и попытался убежать из города с небольшой группой работающих танков, бронированных машин, с боеприпасами, пытался пробиться. Ситуация такая: мы больше в 100 км от наших основных позиций, у нас нет надлежащей подготовки с обеих сторон, точки контакта, тут нельзя прорваться, это невозможно», – канючил Самойленко.

При этом он считает, что у украинских нацистов выжить в плену шансов нет.

«Мы все это время знали, что полк «Азов» не имеет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен. Сдаться для нас неприемлемо, мы не можем дать такой подарок врагу», – храбрился «азовец».

Интересно, что официальный «Геббельс Зеленского» – Алексей Арестович – в свежем выступлении крайне резко комментировал тему Мариуполя.

«Всякие долб@ебы бессовестные, которые спекулируют днями и ночами, рассказывая, что есть решения, как освободить военных, а просто власти не хотят, что не все усилия власти приложили. При том, что два главных слова, которые я слышу в ОП – «Мариуполь» и «Азовсталь». Кому-то очень хочется, чтобы виноватым был именно Офис президента. Я этим людям напомню, что война еще далеко не окончена», – сказал Арестович.

А президент Владимир Зеленский заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь сейчас невозможно – для этого у Украины нет необходимого тяжелого вооружения, сказал он.