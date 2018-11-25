26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Украина
Просмотров:

В плену у русских – гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи

Задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично, в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Об этом в своем блоге рассуждает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинские бронемыши так долго дёргали за усы русского кота, что в итоге героически оказались в его лапах. В данный момент, судя по информации из штаба ВМСУ, обе «грозы морей» тянут за ноздри в один из российских портов. Две других на всех парах драпают в сторону Бердянска.
В сухом остатке – пара новейших бронекатеров – краса и гордость ВМСУ, с самыми упоротыми и свидомыми экипажами в плену. Теперь у Киева будет болеть голова, что предложить Москве в обмен на «хэроев» и их посудины.
У Киева появился прекрасный повод взвыть, как ужаленный в зад цуцик, о русской агрессии. Если, конечно, сможет доказать, что бронекатера были захвачены в нейтральных водах. И даже если не докажет…
Для России очередной повод мрачно стиснуть зубы в предчувствии очередной волны санкций.
В общем, ближайшую неделю скучно не будет!» – рассуждает Шурыгин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть