В плену у русских – гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично, в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Об этом в своем блоге рассуждает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Украинские бронемыши так долго дёргали за усы русского кота, что в итоге героически оказались в его лапах. В данный момент, судя по информации из штаба ВМСУ, обе «грозы морей» тянут за ноздри в один из российских портов. Две других на всех парах драпают в сторону Бердянска.

В сухом остатке – пара новейших бронекатеров – краса и гордость ВМСУ, с самыми упоротыми и свидомыми экипажами в плену. Теперь у Киева будет болеть голова, что предложить Москве в обмен на «хэроев» и их посудины.

У Киева появился прекрасный повод взвыть, как ужаленный в зад цуцик, о русской агрессии. Если, конечно, сможет доказать, что бронекатера были захвачены в нейтральных водах. И даже если не докажет…

Для России очередной повод мрачно стиснуть зубы в предчувствии очередной волны санкций.

В общем, ближайшую неделю скучно не будет!» – рассуждает Шурыгин.