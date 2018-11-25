В плену у русских – гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи
Задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично, в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.
Об этом в своем блоге рассуждает российский военный эксперт Владислав Шурыгин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Украинские бронемыши так долго дёргали за усы русского кота, что в итоге героически оказались в его лапах. В данный момент, судя по информации из штаба ВМСУ, обе «грозы морей» тянут за ноздри в один из российских портов. Две других на всех парах драпают в сторону Бердянска.
В сухом остатке – пара новейших бронекатеров – краса и гордость ВМСУ, с самыми упоротыми и свидомыми экипажами в плену. Теперь у Киева будет болеть голова, что предложить Москве в обмен на «хэроев» и их посудины.
У Киева появился прекрасный повод взвыть, как ужаленный в зад цуцик, о русской агрессии. Если, конечно, сможет доказать, что бронекатера были захвачены в нейтральных водах. И даже если не докажет…
Для России очередной повод мрачно стиснуть зубы в предчувствии очередной волны санкций.
В общем, ближайшую неделю скучно не будет!» – рассуждает Шурыгин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.