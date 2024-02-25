В Пловдиве едва не подрались русофилы с западниками из-за памятника «Алёша»

Алексей Топоров.  
25.02.2024 17:06
  (Мск) , София
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Балканы, Болгария, Дзен, Конфликт


В Болгарии русофилы и социалисты встали у подножия памятника советскому солдату «Алёша», чтобы не допустить туда нацистов и прозападных либералов, требующих сноса монумента. Последние действовали по классике – нагнали малолеток и членов праворадикальных околофутбольных группировок.

Депутаты муниципального собрания «Пловдива» от прозападной партии «Демократы за сильную Болгарию» требуют сноса памятника до конца текущего года.

В Болгарии русофилы и социалисты встали у подножия памятника советскому солдату «Алёша», чтобы не...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», представители прозападных либеральных и реваншистских сил намеревались провести акцию у памятника советскому солдату в Пловдиве, получившему в народе негласное название «Алеша». Мероприятие было согласовано в муниципалитете города, при этом в городском собрании депутаты от партии «Демократы за сильную Болгарию» требуют демонтировать монумент до конца этого года.

Однако когда русофобы явились к подножию холма Бунарджик («Холм Освободителей»), на котором установлен монумент, выяснилось, что на вершине холма у постамента собрались местные русофилы и социалисты, требующие оставить памятник в покое.

«Мы не согласны с такого рода действиями, имеющими явную нацистскую подоплеку. Памятник установлен в память о десятках миллионов, отдавших свои жизни во Второй мировой войне, и, в том числе, и в память о 30 тысячах болгарских солдат», – прокомментировала действия свои и соратников одна из активисток русофльского движения «Завера» Весела Станчева.

В то же время один из организаторов акции погромщиков и вандалов, желающих демонтировать «Алёшу», Светозар Раянов, заявил, что уважающая себя страна должна иметь в знаковых  местах памятники болгарским «национальным героям» или болгарские символы, а не памятники «воинам чужих армий».

Чтобы предотвратить столкновение между двумя группами решительно настроенных людей полиция встала кордоном, из-за чего либералам и нацистам добраться до памятника так и не удалось.

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