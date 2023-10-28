В ПМР переданы новейшие российские учебники: руководство Молдовы в гневе

Алексей Логофет.  
28.10.2023 12:04
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Образование, Общество, Приднестровье, Россия


Российская Федерация передала в школы Приднестровья 2500 новых учебников по истории. В них добавлен раздел «Современная Россия», в котором говорится о присоединении Крыма, событиях на Донбассе, специальной военной операции по денацификации Украины и т.д.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску расценил это как «недружественный шаг». Об этом Попеску рассказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передает infotag.md

Российская Федерация передала в школы Приднестровья 2500 новых учебников по истории. В них добавлен...

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«Действия РФ в приднестровском регионе — недружественны по отношению к Молдове. Большая часть из них – незаконна, в том числе присутствие российских войск, которое идет вразрез с Конституцией Молдовы и нормами международного права. И вот мы в очередной раз видим недружественный жест со стороны России по отношению к гражданам Молдовы», — заявил Попеску.

По его словам, совместно с Бюро по реинтеграции будет проанализировано и установлено, каким образом учебники попали на левый берег Днестра, так как подобный «недопустимый жест» не содействует сохранению «стабильности и спокойствия» на территории Молдовы.

Вице-премьер по «реинтеграции» Олег Серебрян в свою очередь сообщил, что эта партия российских учебников не проходила через таможенные посты Молдовы.

«Скорее всего, учебники доставили с помощью дипломатического представительства», — считает он.

Серебрян подчеркнул, что «Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова».

Наивные члены прозападной банды, засевшей в Кишинёве, не понимают, что учебники, отражающие правду о событиях в России и мире, можно печатать и на территории самого Приднестровья.

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