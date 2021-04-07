В поддержку Украине Запад может ударить в Сирии, Карабахе и Приднестровье

07.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Чтобы распылить ресурсы России и помешать Москве поддерживать Донбасс, Запад может активизировать военное противостояние сразу в нескольких точках мира – Сирии, Карабахе и Приднестровье.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабкор» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, речь идет об ударе Турции в Сирии и Карабахе, а также операции в Приднестровье.

«Турция может очень сильно помочь, создав новые театры военных действий, формально не связанные с Донбассом. У нее два театра военных действий – это Сирия, где турецкие войска сейчас просто заняли весь Идлиб. Если раньше они просто наблюдательные пункты ставили, то сейчас фактически они выставили линию фронта, прикрывая собой оставшуюся территорию, контролируемую исламистами. А вторая – это, конечно, Карабах…

Ну и третий театр военных действий, который, скорее всего, будет чрезвычайно локальный и чрезвычайно короткий, это, конечно же, Приднестровье. Причем, занимать его будут, скорее всего, под молдавским флагом те же самые укры, поскольку им это наиболее удобно, им даже не надо пересекать Днестр. А сил там очень мало, и снабжать их, не высаживая десант на Одессу, не захватывая Одессу, практически невозможно», – заявил Стрелков.