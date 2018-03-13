13.03.2018

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В подконтрольном Киеву Мариуполе больницы разваливаются прямо на глазах

Здание одной из мариупольских больниц уже несколько лет находится в аварийном состоянии, однако местные власти не спешат решать эту проблему.

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами телеканала «TV-7 Мариуполь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стены бывшей третьей взрослой поликлиники рушатся. Такие трещины в здании с первого по четвёртый этаж», – рассказывает журналистка Дарья Луговая.

«Если пройтись по кабинетам, этажам, становится просто страшно. Всё-таки мы такая богатая страна и должны жить красиво», – говорит пациентка.

Больные, в большинстве своём, говорят, что этим трещинам уже много лет, и они к ним привыкли. Само здание начало рушиться ещё много лет назад. Когда-то медики даже меряли щели и оставляли специальные пометки.

Медсестра Валентина, в свою очередь, говорит следующее:

«Неприятно конечно, и для нас, и для больных. Но мы – медики, и должны работать при любых условиях. Там, где могли, мы щели замазывали своими силами, но это всё равно не то. Страшновато, конечно, здесь сидеть, особенно, когда ветрено, и камни летят и вообще».

Главврач больницы Александр Лазаренко в курсе, что здание в аварийном состоянии, но подчёркивает, что угрозы для жизни пациентов нет никакой:

«Трещина в пределах допустимого размера, но она портит внешний вид больницы. Она не создаёт угрозы жизни людей».

Отметим, что спасти больницу от окончательного разрушения может только капитальный ремонт, однако в ближайшее время он не предвидится.