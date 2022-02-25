В подконтрольных Украине городах снимают государственные флаги

25.02.2022  21:36 (Мск), Запорожье
Игорь Шаповалов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

В украинских городах местные жители начинаю убирать с улиц государственную символику для того, чтобы «не провоцировать» подходящие российские войска.

Соответствующую видеозапись опубликовали в местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских городах местные жители начинаю убирать с улиц государственную символику для того, чтобы...

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В сюжете видно, как на одной из улиц мужчина пытался снять украинский флаг со столба – для того, чтобы «не провоцировать». К нему подошёл «свидомый», начал снимать на камеру и уговаривать оставить флаг.

«Не снимай ты флаг. Я понимаю, твой директор что-то там себе думает, но не делай глупостей», – сказал националист.

Мужчина какое-то время помялся, побурчал что-то невразумительное, слез с лестницы, позвонил по телефону и пожаловался, что ему «мешают» снять флаг.

«Я патриот, но е**шить сюда будут в первую очередь. Вон, сирены х**рят», – попытался оправдаться местный житель.

После этого из стоящего рядом заведения вышла женщина и потребовала снять флаг.

«Это наш флаг, и я его снимаю. Проблема в том, что я хочу его снять», – пояснила она.

После это символ Украины был убран со столба.

Аналогичная ситуация произошла и в пока ещё подконтрольном Киеву городе Артёмовск (после декоммунизации «Бахмут») бывшей Донецкой области.

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