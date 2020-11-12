В Подмосковье депутат Орлов попался на лоббировании бизнеса жены

12.11.2020, Москва, Андрей Соколов

Депутат Московской областной Думы Александр Орлов может быть причастен к сомнительным лоббистским схемам для получения многомиллионных контрактов фирмой своей жены.

Об этом пишет издание «Правда.Ру».

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Народный избранник до этого не был фигурантом громких скандалов с мошенничеством или воровством бюджетных денег. Напротив, пиарщики выстраивали Орлову имидж скромного депутата – неброская одежда, «паркетные» фотографии со встреч с избирателями, неприметная биография.

Однако причиной неожиданного интереса прессы к депутату стала фотография Орлова с сайта «Избиратель Депутат».

На снимке запечатлено, как Орлов стоит напротив плаката «Паспорт объекта», он приехал проверять, как идут дела на стройке.

«Если внимательно присмотреться к этому паспорту, то можно увидеть, что Орлов проверяет то, как подрядчик ООО «Арсенал-Строй» ведёт работы по реконструкции лицея в Дубне. Заказчик — администрация города Дубна. На вывеске также фигурирует и ФИО гендиректора строительной компании — Орлова Т. А. По сути, депутат инспектирует свою жену, проверяя, все ли условия госконтракта она выполняет. Неужели это правильно?» – изумляются авторы «Правды.Ру».

Издание провело расследование и обнаружило в открытых источниках данные по деятельности упомянутого выше «Арсенал-Строй». Как оказалось, фирме удалось уже получить 18 контрактов на общую сумму свыше 319 миллионов рублей из бюджета.

«Копнуть глубже — и возникает еще больше вопросов. Например, как компания смогла пройти конкурсы и получить многомиллионные контракты? И в ответах на эти вопросы столь явное родство главных действующих лиц явно не в их пользу и лишь усиливает подозрения в весьма возможной коррупционной составляющей», – резюмирует «Правда.Ру».