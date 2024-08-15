В Подмосковье готовится к открытию Дом БРИКС и Кампус «Евразия»

Михаил Рябов.  
15.08.2024 12:37
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Москва, Политика, Россия


28 августа в Подмосковье в исторической усадьбе князей Оболенских – Храброво состоится торжественное открытие Дома БРИКС. Он станет площадкой для встреч бизнесменов, дипломатов, деятелей культуры стран-участников объединения.

Еще одна важнейшая задача, заявленная организаторами, – укрепление связей между Россией и африканскими государствами.

28 августа в Подмосковье в исторической усадьбе князей Оболенских – Храброво состоится торжественное открытие...

На территории усадьбы, где ранее были утрачены и вновь воссозданы строения, разместятся образовательный кампус «Евразия» и общежитие с пищеблоком для студентов Евразийского международного университета. Инфраструктура позволит проводить конференции, совещания, собрания, торжественные мероприятия, пресс-конференции, переговоры и дипломатические приемы.

«В условиях, когда большинство европейских стран поддерживают преступный киевский режим, Дом БРИКС откроет новые возможности для развития экономики, культуры, истории, образования, спорта и международной общественной дипломатии», – говорит Сергей Ладочкин, один из руководителей фонда, занимавшегося восстановлением усадьбы Храброво.

БРИКС сейчас активно расширяется. С января 2024 года к странам-участникам, среди которых Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и Россия, присоединились Эфиопия, Египет, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. По данным дипломатических источников, на вступление претендуют еще 28 стран, включая крупные экономики, такие как Вьетнам, Пакистан, Индонезия и Нигерия. Этот проект, поддержанный меценатами, символизирует растущую роль общественной дипломатии и частного сектора в развитии глобальных отношений.

На церемонию открытия приглашены главы дипломатических миссий стран БРИКС, представители Госдумы, правительства РФ, МИД, а также известные политические и общественные деятели.

Дом БРИКС в Дмитровском районе Московской области станет головной структурой для международной сети аналогичных учреждений, которые будут открыты еще в девяти странах. Также планируется создание филиалов Дома во всех субъектах РФ.

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