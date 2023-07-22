В Подмосковье вооруженный мужчина захватил «дом Януковича» – его застрелили

Михаил Рябов.  
22.07.2023 22:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Происшествия, Россия


В Подмосковье Росгвардия ликвидировала 35-летнего Вячеслава Черненко, который, будучи вооруженным двумя автоматами, гранатами и «коктейлями Молотова», захватил коттедж в Истринском районе и открыл стрельбу по охране поселка «Шервуд».

«После того, как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», – рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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В Подмосковье Росгвардия ликвидировала 35-летнего Вячеслава Черненко, который, будучи вооруженным двумя автоматами, гранатами и...

Один из бойцов СОБР получил незначительное ранение.


Хинштейн не уточнил, что за политические требования выдвигал злоумышленник, однако появились интересные подробности.

«Убитый сегодня в элитном подмосковном Шервуд поселке Вячеслав Черненко захватил выставленное на продажу поместье, известное, как «дом Януковича», – написал в своем Telegram-канале экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

Однако бывший сотрудник Януковича, с которым нам удалось переговорить, эти сведения не подтвердил, утверждая, что дом экс-президента находится в ином месте.

Так или иначе, но самого Януковича в доме, где произошло ЧП, не было  – сейчас коттедж площадью 2500 метров с участком в 193 сотки выставлен на продажу. По всей вероятности, бывший украинский президент вновь поменял место жительства. Судя по снимкам последствий штурма, которые опубликовал Хинштейн, цена дворца теперь изрядно будет снижена.

 

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