В Подмосковье вооруженный мужчина захватил «дом Януковича» – его застрелили
В Подмосковье Росгвардия ликвидировала 35-летнего Вячеслава Черненко, который, будучи вооруженным двумя автоматами, гранатами и «коктейлями Молотова», захватил коттедж в Истринском районе и открыл стрельбу по охране поселка «Шервуд».
«После того, как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», – рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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Один из бойцов СОБР получил незначительное ранение.
Хинштейн не уточнил, что за политические требования выдвигал злоумышленник, однако появились интересные подробности.
«Убитый сегодня в элитном подмосковном Шервуд поселке Вячеслав Черненко захватил выставленное на продажу поместье, известное, как «дом Януковича», – написал в своем Telegram-канале экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.
Однако бывший сотрудник Януковича, с которым нам удалось переговорить, эти сведения не подтвердил, утверждая, что дом экс-президента находится в ином месте.
Так или иначе, но самого Януковича в доме, где произошло ЧП, не было – сейчас коттедж площадью 2500 метров с участком в 193 сотки выставлен на продажу. По всей вероятности, бывший украинский президент вновь поменял место жительства. Судя по снимкам последствий штурма, которые опубликовал Хинштейн, цена дворца теперь изрядно будет снижена.
Спасибо!
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