В «Подземном курене Евромайдана» очередное пополнение

05.11.2018

Скончавшаяся в больнице херсонская майданщица Екатерина Гандюк, облитая кислотой экс-боевиками “АТО”, весной 2014 года стяжала кислую славу, занимаясь активной травлей херсонских коммунистов и пророссийски настроенных граждан, умело разжигая ненависть к «вате» из телевизора.

Инициативно-истеричная жиночка была замечена представителями порохунты Херсона и была сперва привлечена в избирательную команду кандидата в мэры Миколаенко, а после избрания Миколаенко, стала депутатом-списочником от партии «Батькивщина» и управляющей делами местного горсовета.

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В горсовете жиночка занималась «противодействием пророссийским движениям» в Херсоне и якобы боролась с коррупцией в некоторых подразделениях местной полиции.

В целом, Гандзюк имела репутацию местной умалишённой в вышиванке, вроде Ницой или Фарион, только менее раскрученной. Свидетели утверждают, что мадам увлекалась пьянками в узком кругу херсонских депутатов и чиновников, а также обладала недюжинным даром – создавать врагов и ненависть к себе на голом месте. Излюбленным приёмом политической борьбы майданщицы стали скандалы, брань, швыряние в противников всевозможной дрянью с одновременной фиксацией «подвигов» на смартфон.

Так, в 2016 году, на мартовской сессии горсовета Херсона, «активистка» в полемическом задоре засунула селёдку за шиворот депутату от «Батькивщины» Ильченко. За этот «подвиг» Гандзюк удостоилась прозвища «Селёдка черноротая».

Окончательным дном, достигнутым «Селёдкой», стало опубликованное ею в Facebook фото херсонского моста через Днепр с надписью «Ментам сосать» на одной из опор (уже удалено).

И это не что-то из ряда вон выходящее. В ленте сообщений потерпевшей такого хабальства навалом, а текст от 22 июня, посвящённый дню начала Великой Отечественной войне, – натуральный концентрат свидомой гнуси.

В общем, 31 июля у подъезда собственного дома «активистку» облил серной кислотой подбежавший сзади молодой человек. Гандзюк получила ожоги 35% тела, перенесла более десятка операций, но финальную точку поставил (по предварительным данным) оторвавшийся тромб.

Покушение на жизнь, а затем и смерть Гандзюк получили широкий общественный резонанс, в первую очередь благодаря Еврокомиссии, посольству США на Украине и даже чиновникам ООН, потребовавших от режима Порошенко найти и наказать виновных в нападении на «активистку».

Почти месяц следственные органы Украины безрезультатно искали «руку Москвы», а не найдя, всячески старались списать всё на «хулиганство». Но окрики из США и ЕС сделали своё дело – в телевизоре нарисовался «пгокугог Юга», обрадовавший общественность, что дело Гандзюк «потяжелело» до «покушения на убийство с особой жестокостью» и расследование передано в СБУ.

Вскоре по подозрению в преступлении было арестовано пять человек. Ими внезапно оказалась «надежда и опора» правящего режима – украинские нацики, «вытираны АТО», на которых призывает равняться молодёжь и оказывать повсеместную уважуху каждому встречному-поперечному украинская пропаганда.

В настоящий момент по делу об убийстве херсонской чиновницы-майдановки проходит пять человек: Васянович, Вишневский, Горбунов, Грабчук и Торбин. Все пятеро – члены неонацистской «Украинской добровольческой армии» Яроша. Торбин – организатор преступления, возглавляет «общественные организации» «Херсонская крепость» и «Добровольцы Божьей Четы». Кроме того, Торбин был командиром четверых подельников в «АТО».

Четверо арестованных довольно быстро «раскололись» (Торбин пошёл в отказ) и подтвердили своё участие в преступлении, поведав следствию и общественности, что нападение на Гандзюк было заказным и каждому за него было выдано по $500 в зубы, плюс ещё $300 на покупку серной кислоты.

В принципе, на $300 нацики могли купить бочку кислоты, чтобы утопить в ней Гандзюк в лучших традициях итало-американской Мафии, но почему-то ограничились приобретением одной большой бутылки химиката.

Возмущённая «спильнота» в СМИ и соцсетях принялась лопотать о противостоянии потерпевшей с полицаями Херсона, выступившими непосредственными заказчиками преступления.

Начала завариваться хорошенькая каша, ингредиентами которой стали радикальные боевики-националисты, награждённые государственными наградками за карательную операцию, довольно известная политическая украинка-майдановка, СБУ и западные кукловоды. В деле стала всё чаще упоминаться фамилия Антощука, нач. управления Нацполиции Херсона по защите экономики, а также одиозного нацика Ильи Кивы, бывшего советника Авакова, а нынче главаря «Социалистической партии». Авакову также не удалось отсидеться в тени и его всё чаще стали обвинять в кадровой катастрофе, царящей в Национальной полиции Украины. Вершиной скандала стала шумная акция протеста у здания МВД в Киеве.

На фоне всего этого булькающего варева украинские СМИ принялись лепить из потерпевшей городской сумасшедшей Гандзюк икону борцыхи с полицейским произволом в отдельно взятом городе.

Ответом стало октябрьское выступление Ильи Кивы на телеканале «Эспресо.TV», обвинившего Гандзюк в разворовывании городского бюджета Херсона. Что характерно, обвинения Кивы никого не остудили. Наоборот, связанный с МВД нацик плеснул бензинчику в и без того разгоревшийся огонь.

Произошло то, что давно вызревало и должно было в конце концов вылиться в серьёзный конфликт: началась грызня между «элоями» и «морлоками». Майданные чистоплюи, поборники «украинских и европейских ценностей», боровшиеся за свои идеи языками и плясками, через это стяжавшие всевозможные блага, сцепились в клинче с грубой штурмовой скотинкой, воплощавшей заплечными методами идеи первых и не стяжавшей ничего, кроме общественного презрения и казённой благодарности.

Что ни говори, а $500 на рыло за исполнение заказного тяжкого преступления – это уровень!

Другие источники гласят, что майдановка Гандзюк пала жертвой внутренних коррупционных разборок в городской власти Херсона, и дело заключается вовсе не в ошеломительных разоблачениях жиночки, а в показательном пожирании мелкой плотвички, как наглядном примере для более крупных хищников.

Тем не менее «мелкая плотвичка» стала удобным объектом для очередного пиара украинской политоты. Свою порцию соплей в соцсетях и СМИ вылили Порошенко, Тимошенко, Луценко-сынок и прочие деятели. Впрочем, траурные сопли Порошенко вызвали больше негативных откликов, вроде «развёл бардак в стране», «твои менты – убийцы, снимай Авакова» и «когда начнёшь бороться с коррупцией?»

Неприятное впечатление вызвало морализаторство некоторых товарищей из левых и коммунистических блогеров. И если их призыв «не надо плясок на костях» предельно понятен и достоин всяческой поддержки, то желание одёргивать и наставлять на путь истинный людей, не желающих скорбеть и не видящих вселенской трагедии по поводу сгинувшей в бандерохунтовских перипетиях свидомой сумасшедшей, прозвучало холостым выстрелом.

Такие дамочки, как потерпевшая от лап «побратимов» Гандзюк, разливали напалм по бутылкам в день одесской трагедии. А потом гнусно радовались

«жареным колорадам» и разорванным снарядами бандеровских карателей детям Донбасса. И устраивали погромы с убийствами на «Майдане», как во время разгрома офиса «Партии регионов». Не говоря уже о том, что при удобном случае, попади такой вот «Селёдке» в руки «ватные» жалельщики, она бы с ними не церемонилась.

Так что, по заслугам, граждане, по заслугам. А радоваться, и правда, нечему. Смерть одной мелкой бандеровки на ситуацию внутри Украины никак не повлияет. Просто ещё один эпизод в схватке негодяев с мерзавцами, в которой можно пожелать им только одного: сожрать друг друга!