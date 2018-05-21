21.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В погранслужбе Украины обнаружена мега-зрада

Придворный пропагандист Порошенко – работающий на «5 канале» телеведущий Виталий Гайдукевич обнаружил мегазраду в Госпогранслужбе Украины. Новой эмблемой для пограничников, по его словам, выбрана «иконка» Георгия Победоносца – того самого, что изображен на гербе Москвы и Российской Федерации.

Об этом Гайдукевич написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он опубликовал кадры со вчерашней присяги пограничников в Черновцах, где на беретах были похожие на московский герб кокарды.

«А в курсе господа пограничники, что в Украине таки Юрий Змееборец, а не Георгий Пабедоносець? И вообще, какой стороной к нам эта металлическая иконка? Она вообще из московского музея… Помнят ли пограничники герб Москвы? И как они на 5-м году войны с Московией представляют себе в эмблеме Георгия Пабедоносца, одного из мемов путинского пабедобесия и носителя колорадской сепарской ленты?» – коверкая русский язык, клеймит позором «зрадников» пропагандист Порошенко.

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