23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Спецслужбы, Украина
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В Погранслужбе Украины сократили каждого пятого генерала

В Государственной пограничной службе Украины на 21% уменьшено количество генеральских должностей, передаеть корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко на коллегии Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба министерства.

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Так, руководитель ведомства отметил, что в направлении структурных изменений в Госпогранслужбе главные акценты сделаны на сокращении должностей в управленческих звеньях, исключении дублирования функций и структур, приближении к европейским нормам соотношение органов управления и обеспечения к подразделениям границы.

“Мы начали с оптимизации центрального аппарата ГПСУ. С 15 существующих департаментов в Администрации созданы 5. В целом количество самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество генеральских должностей уменьшено на 21%”, – сказал глава ГПСУ.

По его словам, это позволило сформировать и определить все необходимые элементы общей структуры и соответственно скоординировать их задачи, а следующим шагом станет реорганизация регионального звена управления.

“На сегодня имеем 8 региональных управлений. При этом, 3 из них были созданы за 2 последних года”, – сказал руководитель ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул, что остается неизменным курс на современные методы подбора персонала, в том числе через реализацию проекта “Новое лицо границы”.

“Не дожидаясь завершения изменений, мы уже приняли ряд кадровых решений, в частности сменены руководители 5-ти пограничных отрядов в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Отмечу, что нынешний процесс реформирования службы не сводится к механическому сокращению. Мы ожидаем, что проведенные структурные изменения оптимизируют управленческий процесс и будут иметь ощутимое влияние на качество охраны границы”, – отметил Дейнеко.

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