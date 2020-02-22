В погроме под Полтавой обнаружен след Порошенко

22.02.2020, Киев, Игорь Петров

Заявления глава МВД Арсена Авакова и президента Владимира Зеленского о том, что погром автобусов с эвакуированными под Полтавой подстрекался определенной политической силой, обернётся обвинениями в адрес Петра Порошенко.

Такой прогноз озвучили опрошенные «ПолитНавигатором» украинские эксперты.

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«Если за этими протестами действительно стоит какая-то политическая сила, то понятно, что она относится к промайданным организациям. За этим могут быть политики и партии этой направленности. Информационная кампания началась на Западной Украине, лозунги были похожими на те, что звучали на Майдане, тактика тоже была типичной. Поэтому, если протесты кто-то и организовал, что этот кто-то – явно из евромайданного сегмента политикума», – говорит экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш.

«Появилась информация о том, что и в Тернополе и во Львове и в Полтаве к протестам имели отношение «священники» ПЦУ. Это говорит в пользу того, что за протестами стоит Порошенко, потому что он влияет на эту «церковь», а также американцы. Что касается заявления Зеленского о том, что и на этих протестах, и на Аграрном Майдане были одинаковые «титушки», то это явно попытка дискредитировать тех людей, которые сейчас выступают против нужного власти закона о рынке земли», – объясняет политолог Александр Семченко.

«Скорее всего, Зеленский и Авдаков имели в виду в первую очередь Порошенко. С одной стороны, недвусмысленно намекали на то, что во Львове первым, кто начал бить в колокол, был бывший глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, а в Полтавской области – «священник» ПЦУ, которая тесно связана именно с Петром Порошенко. Я думаю, что будет сделана попытка возложить вину за эти события именно на Порошенко и его команду», – прогнозирует политолог Кость Бондаренко.