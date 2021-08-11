В поисках «руки Кремля». Почему «прибалтийские шавки» внесли премьера Грузии в черный список?

11.08.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Грузия, к сожалению, продолжает оставаться осажденной крепостью, которая весьма спокойно отбивает одна за другой безбашенные атаки Соединенных Штатов и полностью подчиненного им Евросоюза.

На днях стало известно, что визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который был запланирован в страны Балтии, просто аннулирован. При этом, прибалтийские СМИ информируют, что поводом для этого послужила дискриминация в Грузии ЛБГТ-активистов и аннулирование правящей партией «Грузинская мечта» соглашения с оппозицией, которую так усердно подготавливали, продвигали заморские дирижере под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля.

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«Люди, устроившие в тот день акт массового насилия, в основном ультраправые, связаны с Россией, и это вызвало гнев политических лидеров стран Балтии», – пишет издание.

Парадокс ситуации заключается в том, что сегодня Литва, погрузившаяся в проблемы миграционного кризиса в стране, даже в этих условиях пытается найти «руку Кремля» там, где ее просто нет. Дело в том, что еще до проведения самого ЛГБТ-прайда в Тбилиси, который был запланирован на начало июля, Грузинская православная церковь достаточно открыто призывала паству выйти на улицы Тбилиси, защитить свою культуру, историю и т.д. То есть, если называть вещи своими именами, «прибалтийские шавки» пытаются навязать очередной миф о «вовлеченности РФ» во внутриполитические процессы в Грузии.

По информации того же издания, решение о дипломатическом отказе принять премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Литве, Латвии и Эстонии согласовывалось как на уровне законодательных органов, так и на уровне правительств. Авторы текста особо подчеркивают, что по той же причине грузинского премьера не принимают и в Соединенных Штатах Америки.

Так вот где собака зарыта. С этого-то и стоило начинать. Если Биг Босс в силу каких-то обстоятельств отказался принимать Ираклия Гарибашвили в Вашингтоне, то «прибалтийские шавки», разумеется, тут как тут.

Как ранее писал «ПолитНавигатор», грузино-американские отношения обострились после того, как правящая группировка в Грузии заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подготовленную под эгидой главы Европейского совета Шарля Мишеля. Какие-то только угрозы вслед за этим решением не были слышны из США: введем санкции, сократим финансирование, а в ЕС даже заговорили об отмене безвизового режима с Грузией.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон и Брюссель активно продвигают не правящую партию в Грузии, которая пользуется большим доверием у населения страны, выступает за прагматичные и добрососедские отношения с Россией, а оппозиционное «Единое национальное движение». Симпатии к оппозиции обусловлены лишь одним фактором – они (оппозиция) готовы лизать пятки, прислуживать в лакейской позе, молниеносно выполнять директивы, которые поступают из Вашингтона и Брюсселя.

Пока «цивилизационный Запад» в поисках новых рычагов давления на Грузию, то МИД республики, разумеется, кратко, но опровергает распространенную информацию об отмене визита.

«Что касается распространившейся информации о том, что визит премьер-министра в Эстонию и Латвию был запланирован на 8-9 августа, то это всего лишь печальная спекуляция, так как визит не мог быть запланирован на эти даты, учитывая, что эта дата имеет государственное значение для нашей страны», – заявила пресс-спикер МИД Мари Нарчемашвили.

С настороженностью опровергает вышеуказанную информацию и бывший глава администрации президента Грузии Петре Мамрадзе:

– Когда бывает подобный демарш, то соответствующие страны и государства делают заявления на соответствующем уровне. То есть, если уж и принимаются решения об отмене визита, то, разумеется, делаются и политическое заявление. Именно для этого и отменяются визиты, чтобы совершить некий политический демарш. Не знаю, дождемся более подробной информации.

У него поинтересовались, лоббируют ли, по его мнению, прибалтийские политики оппозиционное партию «ЕНД в Грузии?

– Такие политики всегда были и в Сейме, и даже в Конгрессе США и т.д. Например, мы все прекрасно помним, как литовский депутат Жигимантас Павильонис, который активно защищает интересы грузинской оппозиционной силы «ЕНД», нарушая все буквы закона, смело осуждал «Грузинскую мечту». Я напомню, что у Михаила Саакашвили была группка людей в Европарламенте, которая состояла из 17 человек. Им даже раздавали ордена за разные заслуги, туры в Грузию. Самое позорное заключалось в то, что они, ничего не проверяя, тут же озвучивали то, что было нужно Саакашвили. Как говорится, политика двойных стандартов Запада во всей красе», – говорит экс-глава администрации.

Сегодня страны Балтии, возомнившие себя «мудрыми» фасилитаторами по делам грузино-американских отношений, пытаются усиленно разыграть очередную карту против России, дабы заработать бонусы перед Вашингтоном. А бонус – это милитаризация стран Балтии натовскими вояками и подачки от ЕС.

Зря стараетесь! Ситуация проста до примитива – сегодня в Грузии нет ни пророссийских партий, ни пророссийских политиков. Есть лишь воля народа, которая достаточно открыто высказывается за нормализацию отношений с Россией. А это факт, который, как говорится, не стоит сбрасывать со счетов.

На прошлой неделе американский Международный республиканский институт опубликовал социологический опрос, согласно которому 56% населения страны выступает за нормализацию отношений и диалог с Россией. Позднее грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии», лидеры которой на прошлой неделе написали открытое письмо Владимиру Путин, распространила свое социологическое исследование – 75% жителей страны выступают за прагматические, добрососедские и дружеские отношения с Россией.

Сегодня на Западе прекрасно понимают, что Грузия поэтапно отдаляется от своей прозападной ориентации, выбирая иной путь – за нормализацию отношений с Россией. И тут дело даже не в политиках, а в народе, который, сняв наконец-то розовые очки, начал осознавать, кто – друг, а кто – кратковременный попутчик, который после своего флирта пошлет за тридевять земель. Вот и приходится «продвинутому», «демократичному», «цивилизованному Западу» перманентно подогревать политическую арену в Грузии, угрожая при этом, то введением американских санкций, то отменой безвизового режима между Грузией и Евросоюзом. О том, как будут развиваться грузино-американские отношения, мы расскажем вам чуть позднее.