В поисках «руки Кремля»? Зеленский показательно обезглавил контрразведку СБУ

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака. Об этом говорится в указе главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в указе.

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Там ничего не сказано о причинах такого решения.

Александр Руснак занимал свою должность с сентября 2019 года.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что президент таким образом пытается подтвердить свои заявления о подготовке госпереворота.

«Увольнение начальника департамента контрразведки – это ожидаемая, и типичная, известная ещё по временам советской власти, расправа, показательная порка. Различного рода заговоры и привороты относятся именно к компетенции департамента контрразведки. Поэтому начальника департамента показательно уволили чтобы продемонстрировать, что якобы что-то было, ответственного надо было уволить, и вот, уволили», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

«Таким образом, этим увольнением Зеленский пытается показать что вот, действительно была какая-то «рука Кремля», а СМИ потом начинают анализировать это и писать об этом. Обратите внимание, что мы до сих пор не слышали ни единого вразумительного заявления об «анонсированном» госперевороте от правоохранительных органов, от офиса генерального прокурора, от Службы безопасности Украины, под юрисдикцию явно подпадают те обвинения в подготовке госпереворота, о которых говорил Зеленский на своём пресс-марафоне в столь истеричной форме», – добавил наш собеседник.

«Поэтому само по себе увольнения я никак не оцениваю. Я не считаю его событием, подтверждающим, что действительно там что-то такое было. Я думаю, что таким образом президент пытается закрепить свою точку зрения, продемонстрировать, что вот видите, я даже уволил начальника департамента», – сказал эксперт.