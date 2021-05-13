В похищении украинского судьи в Кишиневе участвовал боевик АТО, но СБУ продолжает искать «русский след»

13.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдавская полиция задержала гражданина Украины Ярослава С., который подозревается в соучастии в похищении судьи Николая Чауса в конце марта в Кишиневе. Он был задержан в городе Атаки недалеко от границы после того, как въехал в Молдову.

Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанный воевал в качестве наемника в подразделении «Добробат». Ярослав С. установил связи с украинскими специальными службами во время своей работы охранником в коттеджном поселке в пригороде Киева Конча Заспа, сообщает издание со ссылкой на источник в силовых структурах.

Арест в Молдове чудесным образом совпал с открытием уголовного дела по факту похищения на Украине. Сотрудники СБУ уже допросили мать Чауса, проживающую в Черниговской области.

Активизацию украинской спецслужбы могла стимулировать и работа специальной комиссии, созданной в молдавском парламенте. В нее входят депутаты, оппозиционные прозападному президенту Майе Санду. Они готовятся с удовольствием предоставить общественности факты участия в похищении спецслужб Молдовы и Украины.

Депутат-социалист Влад Батрынча вообще заявил, что спецоперация обсуждалась накануне осуществления в телефонном разговоре Санду со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Процедура была совсем не официальной. Была телефонная договоренность. Президент Зеленский или его представитель обсудили с Санду или с кем-то из ее советников и договорились. Так пришли к тому, что человека вывезли в багажнике из страны. Участники с молдавской стороны сделали подарок Зеленскому. Считаем достаточно аргументированным утверждение, что Майя Санду оказала услугу Зеленскому», – сказал Батрынча.

Журналист Илья Киселев пишет, что ситуация вокруг похищения Чауса настолько серьезная, что офис главной молдавской спецслужбы СИБ посетил посол США Дерек Хоган.

«Задержание еще одного участника похищения Николая Чауса заставило посла США Дерека Хогана нанести визит в СИБ, чтобы дать молдавской спецслужбе инструкции как же все-таки отмазать Майю Григорьевну от этой некрасивой истории. Все же выборы на носу, и дело Чауса может стать как для президентессы, так и для всей Pas-овской тусовки», – написал Киселев.

Бежавший в Европу блогер и политик Анатолий Шарий в конце апреля сообщал, что Чаус до сих пор жив.

«Он находится на территории Украины. Решение о его убийстве будет принимать руководитель ГУР по согласованию с Офисом Президента. По сути, убить его прикажет Зеленский, мы будем знать исполнителей, которых я призываю помнить о судьбе ныне покойного Пукача», – написал Шарий.

Депутат-порошенковец Владимир Арьев утверждает, что Чауса могли спрятать на одном из объектов министерства обороны под Киевом в районе села Хотяновка. Об этом он написал в своем «фейсбуке». По данным Арьева, экс-судья не пошёл на сотрудничество с представителями спецслужбы, которые хотели получить от него компромат на Петра Порошенко. Поэтому сейчас якобы решено «легализовать» Чауса.

«План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать», — написал Арьев.

Анонимный украинский телеграм-канал «Легитимный» сообщает, что в деле Чауса будет найден «российский след». С такой версией готов согласиться молдавский депутат Богдан Цыдря.

«Если СБУ ищет русский след в похищение Чауса, значит найдут. Раньше наши искали русский след в краже миллиарда. Но как шутили советские прокуроры, главное в ходе следствия, не выйти на самих себя. Так получилось у наших с кражей миллиарда, так получится и у СБУ с похищением Чауса», – написал Цыдря.

«Российский след» в деле Чауса будет смотреться откровенной фальсификацией. Дело в том, что в начале апреля молдавские силовики, которые в силу запутанности тамошней политической системы не вполне лояльны президенту, успели сделать по горячим следам ряд резонансных заявлений. В частности, о том, что Чауса вывезли на Украину в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины, за рулем находился военный атташе данного посольства Сергей Сметанюк.

Кроме того, журналисты украинского сайта «Следствие.Инфо» и молдавского RISE получили копии паспортов десяти человек, участвовавших в похищении. По меньшей мере, двое из них напрямую связаны с военной разведкой Украины, а еще один ㅡ уволенный чиновник национальной полиции.

В прессу просочились данные о том, что Майя Санду безуспешно пыталась обсудить разразившийся скандал с Зеленским, но тот упорно не брал трубку. Бедолага Чаус понадобился ему только для того, чтобы отвлечь общественное внимание от готовившегося тогда к показу «расследования», связанного с западными спецслужбами проекта Bellingcat. В итоге украинской стороне удалось договориться и без Чауса: обвинения в «предательстве Родины» в связи с так называемым делом «вагнеровцев» до сих пор не опубликованы.

Когда стало ясно, что Зеленский «подставил и бросил» Санду, Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также было запрошено согласие на обыск автомашины Сметанюка.

Николай Чаус бежал с Украины в 2016 году. Там на него было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Однако истинной причиной стало то, что за год до этого Чаус принимал решение об аресте политика и бизнесмена Геннадия Корбана, близкого к олигарху Игорю Коломойскому. Поскольку он действовал под давлением тогдашнего президента Петра Порошенко, сейчас судья представляет интерес для Зеленского как источник компромата. В Молдове семью Чаусов опекал замглавы офиса нынешнего президента Украины Андрей Смирнов.