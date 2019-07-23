В Покровске на Донбассе протесты из-за подсчета голосов. У окружкома разбили палатки

23.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Со вчерашнего дня в Покровске Донецкой области продолжается протестная акция за подсчет голосов, вследствие чего избирательная комиссия № 50 не работает. По факту событий в окружной избирательной комиссии начато досудебное расследование, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Наблюдатели на окружной избирательной комиссии № 50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали возводить шины.

“Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории ОИК. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции. По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов)”, — указано в сообщении.

По уголовному производствами продолжаются следственные действия.

По данным ЦИК в округк №50 подсчитано 95 % ьюллетеней. Лидирует выдвиженец Оппозиционного блока Руслан Требушкин. На втором месте с разрывом менее процента – городской голова Доброполья Сергей Аксенов. Замыкает тройку лидеров выдвиженка “Слуги народа” Татьяна Романцова.