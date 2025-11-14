В Покровске ситуация критическая, Россия забирает большие территории, – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помимо самого Покровска Россия получит еще большие территории вокруг него, а также выход на оперативный простор на Днепропетровском направлении.

Ситуацию можно охарактеризовать как критическую, заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень сложно на Покровском, есть продвижения врага уже на Днепропетровском направлении. Они небольшие, но враг создает там условия для выхода на оперативное пространство… Это же мы назвали это направление Покровским, потому что там этот населенный пункт стоит в центре, но там есть Мирноград, есть много сел вокруг, и там вообще большая территория под прицелом врага, которую враг может забрать. Поэтому тут у нас ситуация именно критическая», – заявил Костенко.

Участник СВО Андрей Родионов уточняет: