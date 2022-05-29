В политическом «котле»: Почему у Порошенко есть все шансы попасть в соседнюю с Медведчуком камеру

Новости Украины

Петр Порошенко стал дважды невыездным из Украины за двое минувших суток. Оба раза его автомобиль демонстративно не пропустили на погранпереходах в Польшу, ссылаясь на формальные причины наподобие того, что на документах экс-президента не считывался QR-код. Соратники же Петра Алексеевича усматривают в этом злой умысел власти, которая не хочет допустить участия оппонента Зеленского в заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе, куда, собственно, Порошенко и направлялся. Мол, из всех депутатов, ехавших в командировку, подписанную спикером Рады, не выпустили из Украины только Порошенко.

Нардеп Ирина Геращенко назвала казус со своим шефом «возвращением к практике политических репрессий, цензуры, манипуляций, дискредитации парламента и политических оппонентов, избирательного правосудия». Такие заявления заставляют заподозрить у соратников Порошенко либо лицемерие, либо амнезию, ведь последние полтора года Зеленский и Ко только то и делали, что незаконно закрывали оппозиционные телеканалы и сайты, выпиливали из Ютуба оппозиционные блоги, налагали на своих политических противников незаконные санкции СНБО, а с началом войны пачками пошли запреты оппозиционных партий, задержания и аресты сотен украинцев – от лидеров мнений в соцсетях до обычных граждан, по надуманным обвинениям в госизмене.

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И тот факт, что все это время партия Порошенко в упор не замечала беззакония, а временами бешено ему аплодировала и требовала добавки – когда дело касалось ненавистной «ваты» – говорит лишь о двойных стандартах, которыми руководствуются в окружении экс-гаранта. Так что, когда вслед за опальным Медведчуком СБУ и ГПУ закономерно пришли за его бизнес-партнером, поздно кричать «А нас за що?».

В истории с Порошенко интересно другое. А именно – фон, на котором происходят попытки взять «отца томоса» за шкирку. Потому что, если раскинуть мозгами логически, выходит, что вся эта катавасия неспроста началась именно сейчас.

Логика тут такая.

Во-первых, аховая ситуация на фронтах, с которых все чаще приходят не победные реляции а, выражаясь словами Арестовича, «окружили», «понесли потери», «потеряли кусок земли», «попали в плен», «отступаем» и «нечем воевать». Медленное, но верное наступление русской армии понемногу дает свои плоды в виде взламывания обороны ВСУ, образования «котлов», перехода под российский контроль стратегически важных населенных пунктов на Донбассе.

С другой стороны, темпы западной военной помощи Украине, а также обучения и боевого слаживания свежих частей и соединений, на которые в Киеве возлагали большие надежды в плане анонсированного контрнаступления ВСУ, пока что буксуют и запаздывают.

В итоге, в войсках начинается пока еще не очень массовое, но уже достаточно медийно подсвеченное брожение, с фронта все чаще доносится критика командования и политического руководства, а подцензурная пропагандистская машина начинает сбоить, не зная, как ей реагировать на внештатные ситуации, которых становится все больше.

В результате мы видим в последние дни в украинских СМИ такие странные заголовки, как «Оккупанты просочились в Северодонецк», «Россия пытается захватить Лиман» и «Северодонецк не окружен, но выезд грузовиков из города невозможен».

На этом фоне, во-вторых, в западных СМИ все чаще начинают звучать малоприятные для Киева призывы начинать переговоры с Россией, идти на уступки Москве, идти на тяжелые компромиссы и принимать непопулярные решения в обмен на мир. За последние две недели такого рода публикаций в серьезных американских и европейских СМИ появилось уже с десяток, это не считая встреченного на Банковой с откровенным раздражением выступления Киссинджера в Давосе – и тоже с призывами к уступкам ради мира.

Киссинджер же обозначил и временной лаг для принятия подобного рода решений: «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел».

В переводе с дипломатического на русский: определенные круги на Западе считают, что, если киевский режим не сумеет за ближайшие два месяца переломить ситуацию на фронте в свою пользу, необходимо сворачивать лавочку с войной и двигаться по направлению к условному «Минску-3», который должен по планам этих же кругов заморозить конфликт на какое-то время – и желательно – на условиях предвоенного статус-кво, дав России отступные в виде Крыма и ЛДНР в их старых границах.

Понятное дело, предполагается, что полученная передышка должна быть использована с умом – для укрепления расшатанной войной Украины, для ее перевооружения в спокойных условиях, когда на этот процесс не будет давить ухудшающаяся ситуация на фронте.

Потому что альтернатива заморозке конфликта – те самые киссинджеровские «потрясения и напряженность», которые создаст дальнейшая эскалация крестового похода против России и которые Западу «будет нелегко преодолеть» в условиях надвигающегося глобального экономического кризиса, учитывая тот факт, что Россия оказалась гораздо устойчивее к санкциям и гораздо подготовленнее к экономической войне, чем многие думали.

И тут начинается «в-третьих». Для любых переговоров нужны двое. Что, намедни, популярно разъяснил Путин Макрону и Шольцу, позвонившим в Москву с очередным требованием сдаться (зачеркнуто) «немедленно установить режим прекращения огня и вывести российские войска», а также начать «серьезные прямые переговоры» с Зеленским ради «поиска дипломатического решения конфликта».

Россия, в общем, не против на время остановиться, зафиксировать занятые рубежи, перевести дух, переварить занятые территории и дать армии время на отдых, пополнение и обучение резерва и так далее.

Об этом достаточно подробно недавно писал в своем блоге Александр Ходаковский: «наступать в угоду политическим соображениям или общественному мнению вопреки реальному положению дел – нельзя» и, далее – «если нужно будет остановиться – нужно будет остановиться. Но там, в тылу, должна параллельно вестись серьёзная системная работа по оснащению армии всем тем, в чем возникла острая потребность, обнаруженная войной. А вместе с этим – подготовка резерва, особенно специалистов».

Основная проблема гипотетических переговоров и последующей за ними «подморозки» ситуации лежит в плоскости неготовности к такому сценарию нынешнего официального Киева. Зеленский объективно не может подписать с Россией ни мира, ни даже перемирия. Он сам себя загнал в ловушку собственной пропаганды о ежедневных перемогах и скором победном окончании войны.

Этот пропагандистский контур невозможно без ущерба обрушения всей политической пирамиды развернуть в обратную сторону. Ведь тогда придется объяснять и народу и оппозиции, как так вышло, что ВСУ шли от победы к победе, мочили «рашистов» десятками тысяч, да еще и «весь мир» на нашей стороне, а в итоге приходится подписывать с Путиным унизительное перемирие, соглашаясь с потерей территории, равной трем Грузиям или четырем Молдавиям. Объяснить такое накрученному на победу украинскому народу решительно невозможно без потери лица, а следом за ним – рейтингов и власти.

И вот тут-то объективная логика событий выталкивает на политическую арену Петра Порошенко. По факту получается, в-четвертых, что сегодня он единственный из украинских политиков, который может без ущерба для собственной репутации подписать «тяжелый компромисс» с Россией и выйти при этом сухим из воды. Формально ведь он в глазах народа ни в чем не виноват. Не он отдавал приказы и принимал решения. И у него всегда есть возможность кивать на «попередников», которые и загнали страну в задницу, в то время как он, Петр, вынужден спасать страну, идя на непопулярные меры и подписывая с оккупантами похабный «мир».

И потом, в глазах потенциальных режиссеров процесса Порошенко выглядит достаточно вменяемым и договороспособным гарантом такого перемирия, на деле доказавшем свою способность годами «водить козу» минских соглашений, дурача в три руки и Москву, и Европу, и собственное население, и при этом умудряясь поддерживать на плаву хлипкий корабль украинской государственности, в то время как Зеленский сумел развалить этот теремок за считанные полтора года.

Таким макаром, мы выходим в этих рассуждениях на «в-пятых». Все описанное выше делает Порошенко почти безальтернативной «жертвой репрессий» со стороны Зеленского и Ко. Последним кровь из носу надо посадить предшественника в соседнюю камеру с Кумом. Чтобы на одного политического конкурента – со связями, с деньгами, с медиа и со структурой было меньше.

В этой точке субъективные шкурные интересы Зеленского объективно пересекаются с такими же субъективными интересами тех сил на Западе, которым не нужна никакая подморозка конфликта и которые готовы на риски полноценного и долговременного конфликта с Россией ради истощения последней. Тех кругов, которые сегодня открыто говорят о существенных издержках войны с Россией для самого Запада, но заявляют о готовности их нести ради «великой цели» победы над Путиным. Потому что эти круги тоже уже не могут остановиться и соскочить с раскрученной ими смертельной карусели, для них это несет такие же риски, как и мир с Россией для Зеленского.

И, наконец, в-шестых. Учитывая общую риторику публичных спикеров коллективного Запада, можно сделать допущение, что в случае дальнейшей эскалации киевской драчки за власть, они, скорее, позволят Зеленскому сожрать с потрохами Порошенко, если уж такого сценария совсем никак не удастся избежать, нежели допустят смену власти в Киеве на кого-то более вменяемого и договороспособного, рискующего поломать сценарий.

А тем силам в Москве, которые до сих пор лелеют надежды на какие-то договорняки с Западом, следует уяснить, что Запад одобрит лишь такой мир, который будет на его, Запада, условиях. А значит, конфликт будет продолжаться в своей логике, которая не признает никаких договорняков, оставляя на игровой доске лишь победителей и побежденных.