В политическом «котле»: Почему у Порошенко есть все шансы попасть в соседнюю с Медведчуком камеру

29.05.2022  03:03 (Мск), Киев
Роман Рейнекин.  
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Авторская колонка, Война, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Петр Порошенко стал дважды невыездным из Украины за двое минувших суток. Оба раза его автомобиль демонстративно не пропустили на погранпереходах в Польшу, ссылаясь на формальные причины наподобие того, что на документах экс-президента не считывался QR-код. Соратники же Петра Алексеевича  усматривают в этом злой умысел власти, которая не хочет допустить участия оппонента Зеленского в заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе, куда, собственно, Порошенко и направлялся. Мол, из всех депутатов, ехавших в командировку, подписанную спикером Рады, не выпустили из Украины только Порошенко.

Нардеп Ирина Геращенко назвала казус со своим шефом «возвращением к практике политических репрессий, цензуры, манипуляций, дискредитации парламента и политических оппонентов, избирательного правосудия». Такие заявления заставляют заподозрить у соратников Порошенко либо лицемерие, либо амнезию, ведь последние полтора года Зеленский и Ко только то и делали, что незаконно закрывали оппозиционные телеканалы и сайты, выпиливали из Ютуба оппозиционные блоги, налагали на своих политических противников незаконные санкции СНБО, а с началом войны пачками пошли запреты оппозиционных партий, задержания и аресты сотен украинцев – от лидеров мнений в соцсетях до обычных граждан, по надуманным обвинениям в госизмене.

Петр Порошенко стал дважды невыездным из Украины за двое минувших суток. Оба раза его...

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И тот факт, что все это время партия Порошенко в упор не замечала беззакония, а временами бешено ему аплодировала и требовала добавки – когда дело касалось ненавистной «ваты» – говорит лишь о двойных стандартах, которыми руководствуются в окружении экс-гаранта. Так что, когда вслед за опальным Медведчуком СБУ и ГПУ закономерно пришли за его бизнес-партнером, поздно кричать «А нас за що?».

В истории с Порошенко интересно другое. А именно – фон, на котором происходят попытки взять «отца томоса» за шкирку. Потому что, если раскинуть мозгами логически, выходит, что вся эта катавасия неспроста началась именно сейчас.

Логика тут такая.

Во-первых, аховая ситуация на фронтах, с которых все чаще приходят не победные реляции а, выражаясь словами Арестовича, «окружили», «понесли потери», «потеряли кусок земли», «попали в плен», «отступаем» и «нечем воевать». Медленное, но верное наступление русской армии понемногу дает свои плоды в виде взламывания обороны ВСУ, образования «котлов», перехода под российский контроль стратегически важных населенных пунктов на Донбассе.

С другой стороны, темпы западной военной помощи Украине, а также обучения и боевого слаживания свежих частей и соединений, на которые в Киеве возлагали большие надежды в плане анонсированного контрнаступления ВСУ, пока что буксуют и запаздывают.

В итоге, в войсках начинается пока еще не очень массовое, но уже достаточно медийно подсвеченное брожение, с фронта все чаще доносится критика командования и политического руководства, а подцензурная пропагандистская машина начинает сбоить, не зная, как ей реагировать на внештатные ситуации, которых становится все больше.

В результате мы видим в последние дни  в украинских СМИ такие странные заголовки, как «Оккупанты просочились в Северодонецк», «Россия пытается захватить Лиман» и «Северодонецк не окружен, но выезд грузовиков из города невозможен».

На этом фоне, во-вторых, в западных СМИ все чаще начинают звучать малоприятные для Киева призывы начинать переговоры с Россией, идти на уступки Москве, идти на тяжелые компромиссы и принимать непопулярные решения в обмен на мир. За последние две недели такого рода публикаций в серьезных американских и европейских СМИ появилось уже с десяток, это не считая встреченного на Банковой с откровенным раздражением выступления Киссинджера в Давосе – и тоже с призывами к уступкам ради мира.

Киссинджер же обозначил и временной лаг для принятия подобного рода решений: «Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел».

В переводе с дипломатического на русский: определенные круги на Западе считают, что, если киевский режим не сумеет за ближайшие два месяца переломить ситуацию на фронте в свою пользу, необходимо сворачивать лавочку с войной и двигаться по направлению к условному «Минску-3», который должен по планам этих же кругов заморозить конфликт на какое-то время – и желательно – на условиях предвоенного статус-кво, дав России отступные в виде Крыма и ЛДНР в их старых границах.

Понятное дело, предполагается, что полученная передышка должна быть использована с умом – для укрепления расшатанной войной Украины, для ее перевооружения в спокойных условиях, когда на этот процесс не будет давить ухудшающаяся ситуация на фронте.

Потому что альтернатива заморозке конфликта – те самые киссинджеровские «потрясения и напряженность», которые создаст дальнейшая эскалация крестового похода против России  и которые Западу «будет нелегко преодолеть» в условиях надвигающегося глобального экономического кризиса, учитывая тот факт, что Россия оказалась гораздо устойчивее к санкциям и гораздо подготовленнее к экономической войне, чем многие думали.

И тут начинается «в-третьих». Для любых переговоров нужны двое. Что, намедни, популярно разъяснил Путин Макрону и Шольцу, позвонившим в Москву с очередным требованием сдаться (зачеркнуто) «немедленно установить режим прекращения огня и вывести российские войска», а также начать «серьезные прямые переговоры» с Зеленским ради «поиска дипломатического решения конфликта».

Россия, в общем, не против на время остановиться, зафиксировать занятые рубежи, перевести дух, переварить занятые территории и дать армии время на отдых, пополнение и обучение резерва и так далее.

Об этом достаточно подробно недавно писал в своем блоге Александр Ходаковский: «наступать в угоду политическим соображениям или общественному мнению вопреки реальному положению дел – нельзя» и, далее – «если нужно будет остановиться – нужно будет остановиться. Но там, в тылу, должна параллельно вестись серьёзная системная работа по оснащению армии всем тем, в чем возникла острая потребность, обнаруженная войной. А вместе с этим – подготовка резерва, особенно специалистов».

Основная проблема гипотетических переговоров и последующей за ними «подморозки» ситуации лежит в плоскости неготовности к такому сценарию нынешнего официального Киева. Зеленский объективно не может подписать с Россией ни мира, ни даже перемирия. Он  сам себя загнал в ловушку собственной пропаганды о ежедневных перемогах и скором победном окончании войны.

Этот пропагандистский контур невозможно без ущерба обрушения всей политической пирамиды развернуть в обратную сторону. Ведь тогда придется объяснять и народу и оппозиции, как так вышло, что ВСУ шли от победы к победе, мочили «рашистов» десятками тысяч, да еще и «весь мир» на нашей стороне, а в итоге приходится подписывать с Путиным унизительное перемирие, соглашаясь с потерей территории, равной трем Грузиям или четырем Молдавиям. Объяснить такое накрученному на победу украинскому народу решительно невозможно без потери лица, а следом за ним – рейтингов и власти.

И вот тут-то объективная логика событий выталкивает на политическую арену Петра Порошенко. По факту получается, в-четвертых, что сегодня он единственный из украинских политиков, который может без ущерба для собственной репутации подписать «тяжелый компромисс» с Россией и выйти при этом сухим из воды. Формально ведь он в глазах народа ни в чем не виноват. Не он отдавал приказы и принимал решения. И у него всегда есть возможность кивать на «попередников», которые и загнали страну в задницу, в то время как он, Петр, вынужден спасать страну, идя на непопулярные меры и подписывая с оккупантами похабный «мир».

И потом, в глазах потенциальных режиссеров процесса Порошенко выглядит достаточно вменяемым и договороспособным гарантом такого перемирия, на деле доказавшем свою способность годами «водить козу» минских соглашений, дурача в три руки и Москву, и Европу, и собственное население, и при этом умудряясь поддерживать на плаву хлипкий корабль украинской государственности, в то время как Зеленский сумел развалить этот теремок за считанные полтора года.

Таким макаром, мы выходим в этих рассуждениях на «в-пятых». Все описанное выше  делает Порошенко почти безальтернативной «жертвой репрессий» со стороны Зеленского и Ко. Последним кровь из носу надо посадить предшественника в соседнюю камеру с Кумом. Чтобы на одного политического конкурента – со связями, с деньгами, с медиа и со структурой было меньше.

В этой точке субъективные шкурные интересы Зеленского объективно пересекаются с такими же субъективными интересами тех сил на Западе, которым не нужна никакая подморозка конфликта и которые готовы на риски полноценного и долговременного конфликта с Россией ради истощения последней. Тех кругов, которые сегодня открыто говорят о существенных издержках войны с Россией для самого Запада, но заявляют о готовности их нести ради «великой цели» победы над Путиным. Потому что эти круги тоже  уже не могут остановиться и соскочить с раскрученной ими смертельной карусели, для них это несет такие же риски, как и мир с Россией для Зеленского.

И, наконец, в-шестых. Учитывая общую риторику публичных спикеров коллективного Запада, можно сделать допущение, что в случае дальнейшей эскалации киевской драчки за власть, они, скорее, позволят Зеленскому сожрать с потрохами Порошенко, если уж такого сценария совсем никак не удастся избежать, нежели допустят смену власти в Киеве на кого-то более вменяемого и договороспособного, рискующего поломать сценарий.

А тем силам в Москве, которые до сих пор лелеют надежды на какие-то договорняки с Западом, следует уяснить, что Запад одобрит лишь такой мир, который будет на его, Запада, условиях. А значит, конфликт будет продолжаться в своей логике, которая не признает никаких договорняков, оставляя на игровой доске лишь победителей и побежденных.

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