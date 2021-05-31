В политику Грузии возвращается «железный нарком», остановивший русофобский погром в Тбилиси

31.05.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил в Тбилиси свою партию «За Грузию». Гахария подобрал соратников, в которых полностью уверен, так как они хорошо знали друг друга со времен совместного пребывания в рядах политсилы «Грузинская мечта». Для грузинской политики вообще характерно своеобразное броуновское движение, когда и лично политики, и целые партии, и политические движения могут хаотично и достаточно резко двигаться в любом направлении, в том числе и в диаметрально противоположном предыдущему курсу. Процессы деления и ухода от прежних союзников – совершенно нормальное дело. Так всевластная оппозиционная партия «Единое национальное движение» разделилась на целую группу фракций. Победившая ее «Грузинская мечта» так же избавлялась от союзных партий, как ракета от сгоревших ступеней.

В команде Гахария шесть депутатов законодательного органа, которые в апреле этого года покинули правящую партию «Грузинская мечта». Все они в политике играли, если не главные, то и достаточно заметные роли. Это бывший-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, бывшие руководители администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе.

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Отставка Георгия Гахария с поста премьер-министра для многих была достаточно неожиданной. У него уже был опыт министерской работы в таких важных областях, как экономика и охрана общественного порядка.

В МВД Гахария вообще проявил себя «железным наркомом», сумев решительными и тактически грамотными действиями подавить более чем серьезную попытку государственного переворота. Можно сказать без малейших сомнений, что в «Грузинской мечте» не много бы нашлось людей, способных действовать во время «гавриловской ночи» так, как действовал Гахария. И разошелся он со своими партийцами именно потому, что, имея общие стратегические задачи, они допустили ошибку в выборе тактики.

Георгий Гахария считал тактически неверным задержание лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия в форме штурма партийного офиса. Он рассчитал, что подобная силовая акция позволит западным покровителям грузинских «нациков» переквалифицировать вопрос уголовный в вопрос политический. Таким образом Ника Мелия из уголовного деятеля, бросившего на штурм парламента толпу «нациков» и наемников, одурманенных наркотиками и алкоголем, крушащих все на своем пути, сумевших нанести тяжелые увечья около 100 сотрудникам сил специального назначения МВД Грузии (покалечить этих ребят было непростой задачей, потому что они были в бронежилетах, шлемах и с щитами), превратился в жертву политических репрессий, гонений, в «политзаключенного», которого надо было спасать всем «цивилизованным миром».

Жизнь подтвердила правоту Гахария, так как Ника Мелия не только оказался на свободе, но и активно вернулся в политику.

Хотя член «ЕНД» Петре Цискаришвили выразил надежду, что партия Гахария на местных выборах отберет голоса у «Грузинской мечты» и облегчит задачу саакашистам, последних появление на горизонте новой партии «За Грузию» отнюдь не обрадовало. Радикал-фашисты из молодежных движений, аффилированных с «ЕНД», устроили протестные акции с плакатами на русском языке со самым страшным в Грузии обвинением: «Гахария, ты для России»!

У бывшего премьера в биографии есть действительно «черное пятно» – диплом МГУ. В Грузии еще не забыли, как несколько лет назад тогдашнего премьер-министра Георгия Квирикашвили обвиняли в не менее «страшном преступлении» – у него аж целая бабушка была русской. Кврикашвиши суда Линча тогда избежал, очевидно, и Гахария сможет себя защитить.

Своим будущим избирателям он объяснил, почему пошел своим путем в политике, отделившись от правящей партии «Грузинская мечта».

«Единственное, чего добилась «Грузинская мечта», тем, что сделала и как сделала, это то, что фактически организатор штурма парламента не будет представлен перед судом, и правосудие не восторжествует потому, что кейс Мелия стал политически мотивированным», – подчеркнул Гахария.

Лично он по-прежнему считает Мелия преступником.

Хотя Георгий Гахария и укрепил свою партию известными в прошлом чиновниками, рядом ветеранов грузинского футбола – задача у него нелегкая.

В любом варианте свою избирательную борьбу он должен вести, находя убедительные обвинения в адрес действующей власти. В этом, безусловно, его самое слабое место, так как все эти обвинения могут бумерангом возвратиться к нему, поскольку он сам еще совсем недавно и возглавлял эту критикуемую им власть.

Поверит ли избиратель, что премьер-министр Георгий Гахария покинул правящую партию по той причине, что его бывшие соратники мешали ему работать и приносить стране пользу, покажут предстоящие выборы.

Пока же в общественном восприятии Гахария остается в числе тех немногих, кто обуздал распоясавшихся без меры «нациков», не испугавшись их хозяев. А безмозглые представители саакавшивилиевского гитлерюгенда своим дурацкими плакатами могут оказать Гахария огромную помощь.

Сегодня в Грузии симпатизирующие России избиратели не рискуют высказывать свои мысли открыто, так как могут подвергнуться прямой атаке, физической расправе со стороны зондеров и штурмовиков от оппозиционной партии «Единое национальное движение». Если их убедят в том, что Гахария действительно близок к России, то дополнительных голосов он получит немало, поскольку и сегодня грузинский избиратель уверен в том, что пророссийский курс гораздо выгоднее для страны, чем губительный прозападный.