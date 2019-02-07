07.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить от наказания бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, осужденного по подозрению в экстремизме и подготовке госпереворота. Если это решение не будет обжаловано прокуратурой, Квачков выйдет на свободу 19 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известным отставной разведчик стал после того, как получил уголовный срок по обвинению в подготовке покушения на политика Анатолия Чубайса в 2005-м году. Позже Квачков был признан невиновным, но уже на следующий день, 23 декабря 2010-го года, его задержали и обвинили в организации госпереворота и терроризме.

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По версии ФСБ, Квачков с соратниками планировал захватить оружие в нескольких воинских частях, после чего устроить поход на Москву, целью которого был захват власти.

Личность полковника Квачкова весьма неоднозначна. Как пишет в своем блоге журналист Максим Солопов, именно Квачков был главным идеологом создания Сил специальных операций в России, в отставке он создал признанную террористической националистическую организацию «Народное ополчение имени Минина и Пожарского».

«И, конечно, в Донбассе вместо Стрелкова должен был быть лидер Народного ополчения имени Минина и Пожарского», – пишет Солопов.

Следует отметить, что организация Квачкова в 2014 году обвиняла Кремль в нерешительности и отказе борьбы за Украину после присоединения Крыма. «Чего стоим? Кого ждем? Сосредоточения нацистско-либеральных орд и прочего мирового отребья на границах Курской и Белгородской областей и геноцида русских на Украине?» – писал Квачков в обращении из колонии.

Адвокаты Квачкова уже заявили, что после того, как он окажется на свободе, отставной полковник займется политической деятельностью. Напомним, он уже не раз безуспешно пытался избраться в Госдуму.

«Квачков на свободе и собирается заняться политикой. Однако, я не думаю, что это опасно. Все политики квачковского спектра воспринимались как угроза, но потом таковой не становились. Вспомните внесистемного Гиркина, например. Вспомните вполне системных володинских Навального и антимайдановцев. Опасного для системы роста они не демонстрируют», – рассуждает телеведущий Сергей Доренко.

Известный российский консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин уже приветствовал известие о грядущем освобождении бунтаря. «Освобождение Квачкова добавит прямоты и энергетики в общественную дискуссию – на фоне заболтавшихся по ток-шоу нанополитиков», – пишет Чаплин в своем блоге.