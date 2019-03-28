В Польше арестовали 8 украинских нелегалов на подпольной сигаретной фабрике

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сотрудники столичной комендатуры полиции Польши прекратили деятельность незаконной фабрики по изготовлению сигарет недалеко от города Млава в Мазовецком воеводстве. Правоохранители арестовали восьмерых граждан Украины, подозреваемых в изготовлении контрафактной продукции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Польское радио.

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Согласно информации издания, после получения заявления о незаконной фабрике сигарет неподалеку от Млавы полиция задержала восемь граждан Украины и одного гражданина Армении при производстве контрафактных сигарет.

Правоохранители отметили, что на месте работали четыре станка по изготовлению и упаковке сигарет. Всего было изъято 206 тысяч сигарет без польских акцизных знаков и 64 тысячи упаковок с поддельными товарными знаками.

По предварительным оценкам, от незаконной деятельности фабрики государственный бюджет Польши недополучил почти 230 тысяч злотых (более 53 тысяч евро).

Подозреваемых взяли под временный арест. Им грозит до 5 лет лишения свободы.