В Польше геополитика шагает впереди здоровья и жизни

15.03.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Борьба производителей вакцин против коронавируса приобретает все более политический характер. По сути, все дискуссии на эту тему носят, скорее, геополитический, чем научный характер. Ряд стран Центральной и Восточной Европы приняли решение закупить российскую вакцину Спутник-5. Среди них и близкие партнеры Польши по Вышеградской группе – Венгрия, Чехия и Словакия.

Об этом в своей колонке для ПолитНавигатора пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Доставки вакцин, закупленных польским правительством у американских корпораций, постоянно задерживаются из-за технических и производственных сбоев. Дефицит создает абсурдные ситуации. Некоторые вынуждены ждать в очередях, несмотря на то, что они находятся в группе повышенного риска заболеваемости.

Других, зачастую пожилых людей, отправляют за сотни километров, в другие города и регионы для вакцинации. Оппозиция говорит про полный хаос в действиях правительства. Организация вакцинации населения оказывается сложнейшей логистической задачей.

Почему Варшава не решится приобрести российскую вакцину? Научных и медицинских аргументов здесь нет. Врач-иммунолог профессор Петр Тшонковский говорит, что «учитывая все доступные данные, нет повода, чтобы не доверять качеству вакцин производимых на Востоке. Исследования российской вакцины Спутник-5 были опубликованы в т.ч. в журнале Lancet». Другие эпидемиологи и вирусологи также высказывают однозначно положительные оценки российской вакцины.

Как сказал «Политнавигатору» врач Анджей Арабский, «нет весомых причин отказа от рассмотрения Спутника-5 в качестве альтернативы для доставок из Запада».

На фоне кризиса операции вакцинации и очередных задержек, о возможности импорта российской вакцины заговорили и некоторые польские политики, в первую очередь те, у кого есть медицинское образование или опыт менеджмента в системе здравоохранения.

Беата Малецка-Либера (фракция оппозиционной Гражданской коалиции), глава Комитета по охране здоровья польского Сената, врач и экс директор больницы заявила, что – если проблемы с доставками других вакцин будут продолжаться можно рассмотреть и Спутник-V, если только российская вакцина будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств.

«Мы уже много лет говорим, что на вопросы здоровья нельзя смотреть через призму политики. Это все красивые слова. В условиях пандемии и трагедии, с которой столкнулся весь мир, можно использовать и эту вакцину, как только ее зарегистрируют в ЕАЛС. Здоровье важнее политики, про которую в нынешней обстановке лучше забыть» – утверждает депутат от оппозиции, врач и член Комитета по охране здоровья польского Сейма Марек Хок.

Правительство однозначно отрицает возможность закупки Спутник-V. Глава Канцелярии премьер министра Михал Дворчик заверяет, что проблемы и задержки доставок американских вакцин временное явление, и их было заказано достаточное количество для того, чтобы обеспечить вакцинацию всем поляком.

Глава парламентского Комитета по охране здоровья из правящей партии «Право и справедливость» Томаш Латос, не ссылаясь на никакие источники, сообщил, что венгры неохотно вакцинируются российской вакциной, не доверяя ее качеству.

Получается, что Польша рядом с Литвой и несколькими другими антироссийски настроенными странами ЕС, а также Украиной, намерена отказываться от использования Спутника-V из-за сугубо политических соображений. Даже если ситуация станет критичной. Даже если это чревато человеческими потерями.

Русофобия слишком сильно укоренена, а влияние американских корпорации слишком велико, чтобы – не оглядываясь на политику – Варшава просто позаботилась о здоровье собственных граждан.

Польский журналист Мацей Экардт недавно сказал, что Москва должна отправить определенную партию вакцины в Польшу в качестве гуманитарной помощи. Действительно, любопытно, как тогда польские власти объяснили бы своим гражданам отказ от принятия такой поддержки.