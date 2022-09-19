В Польше грянул громкий скандал из-за украинских неонацистов в канцелярии Дуды

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Новости Украины

Газета «Мысль польская» выступила с резкой критикой чиновников канцелярии президента Польши за приём на официальном уровне боевиков украинского полка «Азов», который в России признан террористической организацией.

Инициатором встречи стал новый посол Украины в Варшаве Василий Зварыч, выходец с Западной Украины.

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Раньше в Польше почитатели «Азова» считались маргиналами, поэтому впервые им был оказано внимание на подобном высоком уровне. Чиновники президентской канцелярии приветствовали их как «героических солдат». Отчет был опубликован на официальном сайте президентской канцелярии.

«Структура, которая обращается к символике и относится к нацистской тематике, не может быть, по своей сути, дружественной Польше. «Азов» – это формирование в идеологическом смысле, вопреки заверениям ее польских почитателей, однозначно негативно настроенное по отношению к полякам. Это связано хотя бы с тем, что его руководство исповедовало довольно экзотическую доктрину о предполагаемом норвежском происхождении украинцев. По их словам, окружающий этот мифический варяжско-украинский народ славянский элемент не только не имеет отношения к нему, но и враждебен. Поэтому поляков, русских, белорусов нужно истреблять или подчинять. Как в нацистском Генеральном плане Ost», – говорится в публикации.

«Мысль польская» обращает внимание, что инструкторами и выходцами из «Азова» было основано военное училище, носящее имя Евгения Коновальца.

«Коновалец был в 1921-1929 годах комендантом украинской военной организации (УВО), а затем возглавил ОУН. Основной идеей деятельности этого финансируемого немецкой военной разведкой националиста была организация терактов против Польши и Советского Союза», – напоминает газета.

Авторы просят помнить об уроках истории, которую, похоже, забыли нынешние власти Польши.

«Среда «азовцев» – это не только неонацисты или расисты. Это также люди, прямо обращающиеся с благочестивым почтением к виновникам геноцида поляков на Волыни… Частью идентичности этой среды является крайняя антипольская идея, которая, возможно, временно замолчала на время нынешнего конфликта. Нетрудно предсказать, что эти люди будут представлять непосредственную угрозу для самой Украины, а также Польши и всего нашего региона Европы. Переговоры с террористами никогда не имели особого эффекта. В этом убеждались в прошлом власти Второй Речи Посполитой, представителей которых бандеровцы убивали на улицах польских городов. Даже тех, кто относился к украинскому шовинизму с пониманием и вниманием. История любит повторяться. Мы еще можем пожалеть о легитимации «азовцев» высшими польскими властями», – предостерегает издание.