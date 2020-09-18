В Польше и Литве потешаются над угрозами Лукашенко закрыть границы

18.09.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что закроет границы с Польшей и Литвой и усилит пограничный контроль с Украиной. Однако пока нет никаких признаков того, что будет закрыто движение товаров через белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы.

Об этом пишет издание RailFreight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявление сделано вчера, и, как сообщает издание, оператор контейнерных перевозок «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» («ОТЛК ЕРА», совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ), которая осуществляет перевозки по железной дороге между Белоруссией и Литвой, пока не имеет никакой информации об отмене грузовых поездов. «Наш поезд, как обычно, только что пересек границу», – сообщил пресс-секретарь компании на вопрос журналиста.

Кроме того, три недели назад Лукашенко пригрозил ввести экономические санкции против Литвы, перенаправив белорусские грузы из Клайпедского порта. После этого министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркявичюс заявил, что это выражение является «политическим языком».

Пока что граница Литвы и Белоруссии работает в обычном режиме, о чем сообщил СМИ глава литовской пограничной службы Рустамас Любаевас.

«Мы не знаем, что означает это (объявление). Закроют ли границу для грузов, людей или чего-то еще?.. Нам нужно подождать и посмотреть, что означает это объявление и как оно реализуется », – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он заверил, что грузы движутся в направлении Клайпедского порта как обычно.

«По сей день это политическая угроза, мы находимся в контакте с дирекцией морского порта, Литовскими железными дорогами и руководителями других ведомств. На сегодняшний день перебоев в транспортировке грузов нет. Мы обсуждаем ситуацию и готовимся на случай, если будет такое политическое решение, но никакого бескокойства по сей день нет», – сказал он в интервью радио LRT.

Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил агентству Рейтер, что у Польши нет никаких подтверждений того, что граница действительно была закрыта. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски сообщил Reuters в текстовом сообщении: «Мы воспринимаем это как еще один элемент пропагандистской кампании, психологическую игру, направленную на создание ощущения внешней угрозы».

Министерство иностранных дел Польши сообщило государственному информационному агентству PAP, что граница работает в обычном режиме.