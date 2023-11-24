Польша. Большинство участников «Дела русских шпионов» оказались украинцами

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Из 16 членов «российской шпионской сети», задержанных польскими спецслужбами, подавляющее большинство составляют граждане Украины, – как жившие в Польше до начала СВО, так и получившие статус беженца после её начала.

При этом в тюрьмы бросают простых поляков, которые рассказывают правду о «Волынской резне» и бандеровцах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В среду, 22 ноября, Люблинский отдел Национальной прокуратуры Польши совместно с Агентством внутренней безопасности (ABW) страны передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые, по заявлениям польских правоохранителей, были «частью российской шпионской сети».

«Прокуратура обвинила их в участии в организованной преступной группировке (статья 258 УК Польши) и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Польши (статья 130 УК Польши)» – сообщил СМИ прокурор Кароль Борхольский из пресс-группы Национальной прокуратуры.

Действия, которые инкриминируют обвиняемым, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

По словам Борхольского, в связи с реальными опасениями, что обвиняемые могут сбежать, по ходатайству прокурора к 15 лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Более детальной информации нет, но, судя по всему, единственный оставшийся на свободе – 16-летний подросток с Украины.

Стоит отметить, что среди шестнадцати обвиняемых двенадцать являются гражданами Украины, трое – граждане Белоруссии, и лишь один россиянин – хоккеист Максим Сергеев, который до ареста в июне этого года выступал за польский хоккейный клуб первой лиги «Заглембе Сосновец».

А вообще эта история тянется с середины марта 2023-го, когда глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский сообщил, что ABW задержало девять человек, которых считают причастными к шпионской сети, действовавшей в интересах РФ. В отношении шести из них суд сразу же избрал мерой пресечения арест.

«Доказательства указывают на то, что группа занималась мониторингом железнодорожных маршрутов. В её задачи входило выявление, мониторинг и документирование перевозок оружия, которые осуществлялись для Украины», – рассказывал тогда Каминьский.

По его словам, подозреваемые готовились к диверсионным действиям, направленным на парализацию поставок оборудования, оружия и помощи Киеву, поскольку сотрудники ABW изъяли камеры, электронное оборудование и GPS-передатчики, которые должны были быть установлены на грузы, идущие на Украину.

«Группа также получила задание осуществлять пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию польско-украинских отношений, разжигание враждебных настроений в Польше в отношении стран НАТО и атаки на политику польского правительства в отношении Украины», – утверждал польский министр.

Остальных обвиняемых задержали в апреле-августе 2023 года, и лишь тогда польские власти вынуждены были признать, что большинство членов «российской шпионской сети» составляют граждане Украины, – как жившие и в Польше до начала СВО, так и получившие статус беженца после её начала.

Национальная прокуратура Польши ныне мало что добавила к мартовским заявлениям Каминского.

«Обвиняемые осуществляли деятельность, связанную, среди прочего, с разведкой объектов критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты» – сказано в официальном сообщении.

Добавлено, что обвиняемые «действовали с января по март 2023 года в Белой Подляской, Хелме, Медыке, Перемышле, Жешуве [города на границе с Украиной], Варшаве и других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье». Полученную информацию они будто бы «регулярно передавали своим руководителям, которые вербовали их, в частности, через социальные сети».

Сам же Мариуш Каминьский 22 ноября опубликовал лишь короткое сообщение:

«Обвинительным актом завершено расследование ABW шпионской сети, работающей на русских. Выявление и арест 16 подозреваемых по этому делу – огромный успех польской контрразведки. Безопасность Польши и поляков для нас важнее всего».

Стоит отметить, что о дате судебного заседания по делу «российской шпионской группой» пока никакой информации нет. При этом упомянутый министр Каминьский, как и министр юстиции – генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро, который 22 ноября тоже распространял информацию о передаче обвинительного акта в суд, ныне пребывают в статусе исполняющих обязанности.

Дело в том, что сформированное консервативной партией «Право и Справедливость» (ПиС) правительство Матеуша Моравецкого ещё 13 ноября сложило полномочия перед новоизбранным составом Сейма. Хотя Моравецкий и получил от президента Польши Анджея Дуды мандат на формирование нового правительства, очевидно, что в результате его создадут леволибералы, имеющие большинство в парламенте. Новым премьером с высочайшей вероятностью станет лидер либеральной «Гражданской коалиции» (ГК) Дональд Туск.

Потому напоминание со стороны ПиС о «русских шпионах» перед оставлением привычных за 8 лет кабинетов призвано решить как минимум две задачи.

Во-первых, новые власти попадут в западню, если дело начнёт рассыпаться в суде из-за отсутствия доказательств. Тогда в случае, если обвиняемые выйдут на свободу, консервативная оппозиция обвинит леволибералов в «работе на Москву». Если же новый генпрокурор, как и Збигнев Зёбро в последние годы, будет давить на суд с требованием вынести обвинительный приговор, несмотря ни на что, то он может быть отменён Европейским судом. А это уже создаст для нового правительства Польши проблемы в отношениях с Брюсселем.

Во-вторых, политики «Права и Справедливости» ныне в первую очередь думают о выборах Европейского парламента и местных выборах в Польше, которые состоятся весной 2024 года. ПиС явно пойдёт на них под лозунгами защиты национальной безопасности, а это в современной Польше означает запредельную русофобию, которую исповедует как большинство электората этой партии, так и значительная часть польского общества вообще.

И тут ПиС получил отличный аргумент для атаки своих оппонентов: мы «русских шпионов» поймали, а леволибералы их осудить не могут, может, они сами «агенты Кремля»?..

Ожидать же вынесения приговора даже в суде первой инстанции по делу «российской шпионской сети» до весны 2024-го не приходится – подобные процессы в Польше тянутся чрезвычайно долго.

Так, в 2016 году бывший депутат Сейма Польши и лидер партии «Смена» Матеуш Пискорский был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России и Китая. Только в 2018 году было подготовлено обвинительное заключение (в основном секретное). Пискорский провел под стражей три года, в мае 2019-го суд освободил политика после внесения залога в 200 тысяч злотых (около 50 тысяч долларов). Суд над Пискорским продолжается и по сей день, но приговор так и не вынесен.

Соратник Матеуша Пискорского, политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что своими действиями уходящие власти Польши в очередной раз напомнили: прокиевский и антироссийский курс страны не изменится ни при каких обстоятельствах.

По его мнению, заявления польского министра адресованы тем, кто действительно правит Польшей.

«Накануне смены правительства в Польше Каминьский напоминает о себе англосаксонскому гегемону. Пока «Гражданская коалиция» и её партнёры по будущему правительству пытаются заверить Вашингтон, Лондон и Киев, что они не изменят свою нынешнюю линию, Каминьский и другие члены ПиС должны превзойти в рвении своих преемников. Эта гонка не кончается, и её жертвами становятся простые поляки, которые борются за сохранение польской исторической памяти или интересы польских предпринимателей» – считает эксперт.

По его словам, в Варшаве фактически ничего не меняется.

«Тут по-прежнему ищут «российских шпионов» под каждой кроватью, а в Польше по-прежнему сажают людей в тюрьму за то, что они рассказали правду о Волынской резне и бандеровцах. Политики всех основных партий по-прежнему будут делать все, чтобы Киев зарабатывал деньги за счет польских транспортных компаний, фермеров и производителей. Ничего не меняется, потому что ничего не может измениться, пока Польша находится под англо-американским господством. Строительство УкроПолина продолжается» – констатировал Конрад Рэнкас.