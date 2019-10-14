В Польше избили и чуть не задушили украинского актера, обманув его с зарплатой

14.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Польше украинского актера Юрия Марка избили, пытаясь обмануть его на выплате заработной платы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Я актер из Украины, более 20 лет на театральной сцене. Выступая за европейские ценности выходил на Майдан в 2014 году. Три года назад, не видя положительных изменений в своей стране, по приглашению одного из театров переехал в Познань, брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие помыкання работников. Вчерашнее событие было шокирующим. Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад, не выплатил расчет и сказал прийти 10 октября в 22.00 за деньгами. Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить”, – написал актер..

“Сломанный нос и следы душения на шее – так со мной рассчитывался руководитель пиццерии, в которой я зарабатывал деньги на жизнь в Польше”, – добавил актер.

“Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но не сдержавшись нанес удар в лицо”, – написал актер.

По его словам, поведение полицейских было странным, ведь они не пересмотрели записи с видеокамер и делали вид, что не замечают окровавленное лицо.

“Убежден, что если бы я себя защищал и был хоть один синяк на руководителе пиццерии, я бы уже сегодня был депортирован. Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше. Искренне благодарен всем неравнодушным за поддержку”, – написал Марк.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за четыре года количество случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросла с 30 до 190 случаев.