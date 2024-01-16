В Польше хотят «отогнать Россию за Урал»

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 14:17
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина


На территории Польши могло бы развернуться производство дронов для ВСУ. Оно должно быть настолько массовым, чтобы атаковать российские позиции в глубоком тылу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Польши могло бы развернуться производство дронов для ВСУ. Оно должно быть настолько...

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Он мечтает, что российская армия отступит за Уральский хребет.

«Производить такого оружия, дронов-камикадзе нужно больше и больше, это тоже было бы круто – собирать в Польше и массово их производить, поставлять в Украину, чтобы их там бомбить, чтобы они там не нашли теплого места нигде на украинской земле. Это было бы круто – отогнать их за Урал, это было бы хорошо», – заявил Сиерант.

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