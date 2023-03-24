В Польше массово увольняются полицейские – на фоне наплыва беженцев с Украины и скандала с гранатомётом

Оливер Галич.  
24.03.2023 13:59
  (Мск) , Варшава 
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Дзен, Польша, Украина


В Польше фатальная нехватка полицейских. Хуже всего дело обстоит в Варшаве. Почти 13 000  рабочих мест не заняты, дефицит кадров находится на рекордно высоком уровне и угрожает безопасности страны.

Как пишет Rzeczpospolita, масштабы незанятых вакансий в полиции настолько велики, что – образно говоря – это как если бы в трех средних полицейских гарнизонах не было бы ни одного полицейского. Хуже всего в крупных агломерациях, где полицейские массово увольняются, а новые не горят желанием идти служить.

В Польше фатальная нехватка полицейских. Хуже всего дело обстоит в Варшаве. Почти 13 000...

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«Такого кризиса с кадрами не было уже 12 лет», – предупреждает независимый профсоюз полицейских (NSZZ), получивший подробные данные о личном составе формирования.

Офицеры уходят со службы,  их не хватает даже в таких элитных подразделениях, как контртеррористическое, бюро расследований киберпреступлений и Центральное следственное бюро.

Хуже всего обстоит дело в столичном отделении полиции, охватывающем Варшаву и окрестности, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Здесь не хватает 1,9 тысячи человек  (пятой части личного состава). А это чувствительное место, здесь самый большой поток людей,  масса офисов, бизнес, что также привлекает и криминал.

Нехватка кадров ощутима в Лодзи, Познани, Кракове, Гданьске, Катовицах и Вроцлаве. Это «постоянная и тревожная тенденция» – отмечают лидеры профсоюза. Хуже того, укомплектованность ключевых отделов,  таких, как вновь созданное бюро расследований киберпреступлений, достигает лишь половины штата. При этом количество случаев мошенничества или атак в Интернете резко возросло.

Повышение заработной платы, надбавки за выслугу лет, коэффициенты — то есть «подбрасывание» денег без реформирования структур – ничего не дало. В этом году службу покинули  уже 6,5 тысяч человек,  а принято на службу только 772.

Сами полицейские говорят: «престиж профессии упал из-за того, что мы занимаемся унизительной для нас деятельностью».

«Моральная атмосфера в рядах ужасная. Полиция используется в больших количествах для охраны «месячниц» (ежемесячное богослужение, происходящее 10 числа в память смоленской катастрофы) или для охраны дома главы «Права и Справедливости» Качинского. Это унижает и разочаровывает. Кроме того, имидж полиции сильно пострадал после громкой истории с гранатометом», – говорит депутат Марек Бернацкий, бывший глава Министерства внутренних дел и администрации.

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