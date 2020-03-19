В Польше массовые увольнения гастарбайтеров, чтобы не платить зарплату во время карантина

19.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В Польше из-за коронавируса массово увольняют работников, чтобы не платить им зарплаты во время карантина.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский гастарбайтер Геннадий Дубенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дубенкова, владельцы массово закрывают свои предприятия, предвещая полгода простоя.

«С одной стороны власть ввела определенный пакет финансовой помощи предприятиям, а с другой стороны, это не вызвало какой-то позитивной эмоции, потому что фирмы сейчас в очень сложном положении. И это абсолютно все фирмы – и частные, и фирмы государственные. У меня есть контакт с людьми, которые работают во многих отраслях – почти в каждой много людей уволенных. Закрыли все торговые центры, кинотеатры.

Приведу в пример фирмы, которые занимаются массовыми мероприятиями, выставками. Они могут прогнозировать, что уже на следующие полгода у них не будет работы вообще. Это фирмы, которые затрагивают очень большое количество людей и у них просто нет выхода», – заявил Дубенков.