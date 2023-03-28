В Польше – массовые жалобы на украинцев, работающих в такси

Принимая на работу в такси украинских переселенцев, польские работодатели зачастую не проверяют ни знания языка, ни знания ПДД. В итоге клиенты жалуются, что таксисты не понимают ни польского, ни английского языков, а также нарушают правила дорожного движения, подвергая опасности и своего клиента, и всех участников движения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Живу в закрытом поселке, – рассказала порталу Interiа Кинга, жительница Варшавы. Заказала такси с приложения FreeNow, но водитель не приехал к моему дому. Он остановился перед шлагбаумом, до которого идти около восьми минут. Связаться с водителем по номеру, указанному в его профиле, не получилось, он не ответил на звонок. Когда я добежала до шлагбаума, спросила его, почему он не подъехал к дому. Он не ответил, только посмотрел на меня и развёл руками, что-то сказал по-своему, но я его тоже не поняла. Разговор на английском также не пошел. В конце концов, я поехала с ним, но успела на поезд только потому, что он задержался. До сих пор с содроганием вспоминаю ту историю. Не знала, что и делать… Мало того, что я не могла связаться с водителем по дороге до шлагбаума, еще и на месте оказалось, что с ним вообще невозможно разговаривать. А времени на заказ другого такси у меня уже не было. Я не говорю, что в такси должны работать только поляки, я от всей души за то, чтобы иностранцы тоже могли работать таксистами в Польше. Но хотелось бы иметь возможность как-то общаться с ними, хотя бы по английски», – подчеркивает Кинга.

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В свою очередь Моника из Кракова безрезультатно пыталась объяснить водителю, что у него нет преимущества при въезде на перекресток с круговым движением.

«С таксистом невозможно было говорить. Ехал так, как будто вообще не знаетправил дорожного движения. Пробовала ему объяснить, но он только жестикулировал и говорил что-то по-украински. Сейчас смеюсь, но в тот момент мне было не до смеха».

…Иностранцы составляют 1/3 от всех зарегистрированных водителей в приложениях FreeNow, Bolt и Uber. По словам Агнешки Чесек, старшего PR-менеджера в FreeNow, особенно эта работа стала популярной для беженцев с Украины – они заполнили вакуум после пандемии, когда сильно упал спрос на поездки.

Выяснилось, что все три приложения при регистрации водителей не проверяют их на знание языка, а лишь дают им в помощь инструменты – чаты и автопереводчики, где пассажир и водитель могут, выбрав нужный язык, общаться письменно.

Однако польских заказчиков это зачастую не устраивает: на дороге происходят разные ситуации, когда необходим личный устный контакт, и писать в чат просто нет времени – дорога каждая секунда.