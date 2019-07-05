В Польше на нелегальной табачной фабрике задержали 12 рабочих-украинцев

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Силезском воеводстве Польши разоблачили незаконную фабрику сигарет и задержали в связи с этим 12 граждан Украины и двух поляков, передвет корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Польское радио.

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Польские пограничники совместно с налоговиками и полицией уличили в Силезском воеводстве подпольный цех по производству табачных изделий. Задержаны 14 человек, в том числе граждан Польши и Украины, изъято почти 6 млн штук сигарет и более 2 тонн табака. Убытки государства оценили более чем 8 млн злотых (1,9 млн евро).

Как сообщили в Бескидскому отделе пограничной службы, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленск провели 1 июля. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

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“В одном из частных объектов выявлено полную линию по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. В то же время во втором объекте обнаружили склад, где было несколько килограммов табака”, – сообщила майор Эльжбета Пикор из Бескидского отдела Пограничной службы.

Во время операции правоохранители задержали всего 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет, в том числе 2 поляков и 12 граждан Украины. Один из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления.

Зато задержанные украинцы имели действительные документы, легализуют их пребывания в Польше.

Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.