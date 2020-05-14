В Польше накануне Дня Победы вновь осквернили могилы красноармейцев

14.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Польские власти своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютной вседозволенности и попустительства, что становится мотивирующей базой для актов вандализма в отношении советских мемориальных объектов.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вновь вынуждены привлечь внимание к теме войны с советскими мемориальными объектами в Польше, а эти факты никак нельзя отделить от темы переписывания истории, это, конечно, звенья одной цепи. Накануне Дня Победы стало известно, что в городе Познань на территории кладбища в районе Милостово повалена плита на могиле 79 бойцов Красной Армии.

От того, что осквернение было совершено в преддверии святого для нас праздника, когда весь мир отмечал годовщину избавления человечества от коричневой чумы, действия вандалов выглядят особенно циничными», – заявила Захарова.

«Несмотря на всю демагогию о приверженности Варшавы к соответствующим традициям, обязательствам достойного сохранения памяти павших на территории Республики Польша, власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу абсолютной вседозволенности, попустительства, и соответственно, к сожалению, это всё является мотивирующей базой для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов.

В этих условиях вандалы, уверенные в собственной безнаказанности, абсолютно безбоязненно действовали на крупнейшем городском кладбище одного из самых больших польских городов. Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами», – добавила представитель МИД РФ.