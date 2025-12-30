В Польше напомнили, как Бандеру опустили в тюрьме
Поляки в соцсетях распространяют ролики, реконструирующие пребывание в местах заключения украинского террориста Степана Бандеры, который в 1936 году по результатам Львовского процесса был приговорён к пожизненному заключению за убийство польского министра и ещё нескольких человек.
И только нападение гитлеровцев в 1939 году помогло главарю ОУН вновь оказаться на свободе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда-то он мнил себя кем-то, а теперь – под шконкой. Ближе – только пол. Это Бандера, украинский террорист и погромщик, который организовал убийство нашего министра Перацкого. Наше доброе правительство заменило ему смертную казнь заключением, и вот его перевели сюда. Мерзкая тварь», – характеризуют поляки нациста.
Остальные зэки приняли Бандеру не как героя, но как негодяя, и сразу загнали под шконку.
«Идеология заканчивается там, где начинается тюремная камера», – говорится в ролике.
