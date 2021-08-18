В Польше напрасно ругали Россию – оказалось, что это Украина

18.08.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Довольно забавно развиваются события в Польше, где накануне власти приняли закон, ограничивающий вещание телеканалов, чьи собственники находятся за пределами Евросоюза. Официальный повод – не допустить прихода СМИ России и Китая, однако на деле новый закон бьет по сочувствующему польской оппозиции телеканалу TVN, который входит в американскую медиа-группу Discovery.

Закон, благодаря которому Польша рискует разругаться с США, со скрипом принимался в парламенте. Оппозиция обвинила власть в продавливании решения и привела в пример российскую Госдуму. Однако, на деле, ситуация напоминает не столько российский парламент, сколько бардак в Верховной раде соседней Украины. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Голосовать во втором чтении за закон о СМИ в польском парламенте пришлось трижды. На такие уловки правящей партии «Право и справедливость» пришлось пойти, чтобы собрать недостающие голоса.

Для наблюдателей очевидно – для принятия закона, лишающего рупор оппозиции лицензии, в Сейме в очередной раз практикуется политическая коррупция и подкуп депутатов, а результаты голосования, вопреки действующему регламенту, отменяются, и народные избранники вынуждены голосовать повторно, пока не получиться собрать достаточное количество голосов. Такая практика действительно превращает польский парламентаризм в фарс.

Каждый раз, когда это происходит, либеральная оппозиция традиционно повторяет лозунг про то, что, якобы, правительство «ПиС» пыталось внедрить политические практики типичные для России. Никого не волнует, что такого рода риторика не имеет ничего общего с действительностью, ведь в Государственной Думе подобное проталкивание решений закончилось в 1990-х.

Но в оппозиции уверяют, будто образцом для политической модели, которую внедряет лидер правящей партии Ярослав Качиньский, является путинская Россия. Конечно, абсурдность такой логики доказать легко. Но крайне забавно, что в Варшаве не вспоминают про другую страну, где многочисленные незаконные голосования ради продавливания нужного власти решения стали обыденными после 2014 года – это, конечно же, Украина и ее Верховная рада, все больше деградирующая с каждым новым созывом депутатов.

Но критиковать своих киевских подопечных в Польше не принято, зато не пропускается ни один случай для выпада в адрес России.

Публицист лево-либерального портала Krytyka Polityczna (Политическая критика) Петр Вуйцик утверждает, что польское общество полностью отрицает политическую модель современной России. У Польши есть другой образец для подражания – Германия. Вуйцик считает, что поляки уже давно определились цивилизационно как неотъемлемая часть Запада.

В политике это выражается в партийном строительстве. Предыдущая партия Качиньского «Согласие центра» строилась по образцу немецкой христианской демократии. В экономике – поляки мечтают догнать по основным показателям развития именно Германию. В культуре – смотрят в основном западные сериалы, слушают западную музыку. Польские потребители предпочитают покупать товары западного, особенно германского производства – от стирального порошка по машин группы Volkswagen. Вуйцик уверен, что это самая большая гарантия безопасности и того, что Польша останется на т.н. Западе.

Предпочтения поляков, а также их определенный комплекс низкой самооценки на фоне немецких соседей – бесспорный факт. Однако Вуйцик забывает, что после распада Советского Союза, да и раньше, весь восточноевропейский мир смотрел именно на Запад в поиске нового качества жизни. И Запад использовал нашу наивность, и свой имиджевый капитал ради того, чтобы поглотить новые рынки сбыта, создавая, по сути, неоколониальную систему.

И все эти обстоятельства, плюс многие другие, скорее, объединяют поляков с русскими, украинцами, чехами, белорусами и многими другими. Запад и его подход к нам – наша общая проблема, с которой всем придется справляться – вместе или отдельно.