В Польше нашли «бетонное доказательство» агрессии России

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Польские власти объявили, что наконец нашли «боеголовку от российской ракеты», упавшей под городом Быдгощ в декабре минувшего года. Боеголовка оказалась бетонным муляжом, то есть ракета явно использовалась как ложная цель для украинской системы ПВО. Саму ракету случайно нашли в лесу только в конце апреля, так что обнаружение бетонной болванки меньше чем через месяц после этого – явный прогресс.

При этом скандал вокруг самой ракеты далёк от завершения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обнаружена боеголовка российской ракеты, упавшей в лесу под Быдгощем в декабре прошлого года, сообщил 19 мая в эфире радиостанции RMF FM глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот. Чиновник также упомянул конфликт министра обороны Мариуша Блащака с генералами, и возможные увольнения в польской армии.

Павел Шрот сказал, что «боеголовка находится на изучении соответствующих учреждений».

«Она особенная, потому что сделана из бетона, в ней не было взрывчатки. Я предполагаю, что она была установлена ​​на этой ракете в таком виде, чтобы эта старая модель ракеты могла сбить с толку украинскую ПВО. Эта ракета не может летать без боеголовки, поэтому кто-то установил там такое достижение российской технологии», – пытался язвить глава Канцелярии президента Польши.

Шрот также упомянул о конфликте между главой Министерства обороны Польши и генералами, и перекладывании ими друг на друга ответственности за поиск ракеты, о чём ранее писал «ПолитНавигатор».

«В администрации президента Анджея Дуды нет личных ходатайств об отставке генерала, генералов или министра национальной обороны», – отметил чиновник.

Шрот

Ранее в тот же день RMF FM сообщила, что следствие по делу о падении ракеты под Быдгощем и её поисках переведено на уровень Генеральной прокуратуры Польши. Ранее этим с 27 апреля занималась военная прокуратура. Возможно, на такое решение генпрокурора Польши Збигнева Зёбро повлияло заявление в прокуратуру о возможной халатности Мариуша Блащака, поданное рядом оппозиционных депутатов Сейма на предыдущей неделе.

Примечательно, что заявления главы Канцелярии президента Польши были сделаны после заседания Бюро национальной безопасности (БНБ) страны, состоявшегося днём ранее, 18 мая, под председательством Анджея Дуды. На нём вопрос конфликта между министром обороны Мариушем Блащаком и генералами польской армии – начальником Генштаба Раймундом Анджейчаком и оперативным командующим родами войск Вооружённых сил Томашем Пётровским – был одним из ключевых.

Причём, судя по словам секретаря БНБ Яцека Северы, конфликт далёк от завершения, – хотя чиновник пытался убедить журналистов в том, что на самом деле никаких проблем нет, потому что Мариуш Блащак и генералы на заседании БНБ нормально общались.

«Господа в нашем присутствии затронули ряд различных тем, в том числе обсудили вопросы поиска, обнаружения и перехвата объектов в воздушном пространстве Польши. Трудностей в общении мы не обнаружили. Господа поприветствовали друг друга, работают вместе, находятся в постоянном телефонном контакте», – заявил секретарь Бюро национальной безопасности Польши.

«Каждый из участников этой ситуации, взявший слово, сказал, был ли он проинформирован или нет, не ссылаясь прямо на то, о чем его проинформировали, потому что это был элемент секретной информации. Это опыт, который будет использоваться в будущем также в области общественной коммуникации», – сказал Яцек Севера после заседания БНБ Польши.

При этом накануне чиновник отметил, что президента Польши больше всего волнует тот факт, что конфликт стал достоянием общественности.

«Господин президент не согласен с тем, чтобы ключевые вопросы безопасности государства решались в публичных дебатах. За несколько месяцев до выборов в Польше и учений «Запад-2023» в Белоруссии нельзя допускать ошибок», – сказал Севера в эфире TVN 17 мая.

Не исключено, что это был намёк в адрес главы правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского, который ранее в тот же день публично выступил в защиту Блащака.

«Это министр, который успешно реализует то, что нужно было сделать намного раньше. Мариуш Блащак отлично справляется со своими задачами. Если кто-то делает такие предложения, то они работают на благо Кремля», – заявил лидер ПиС, комментируя заявление оппозиционеров в прокуратуру.

Однако рано или поздно именно Анджею Дуде придётся принимать окончательное решение, поскольку и предложение об отставке министра, и все вопросы генеральского корпуса – это формально президентские полномочия. При этом не исключено, что крайними всё-таки сделают военных, к которым Ярослав Качиньский всегда относился подозрительно, – несмотря на свою риторику о необходимости построения сильной польской армии.