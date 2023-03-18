В Польше нашли новых «российских агентов». Это огурцы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Овощи из России по низким ценам продолжают импортировать в Польшу, несмотря на масштабные санкции, введенные Европейским союзом в отношении РФ. Об этом 18 марта написало немецкое издание Berliner Zeitung.

При этом польские политики требуют прекратить такие поставки по аналогии с российскими энергоносителями, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По информации издания, тот факт, что дешёвые огурцы из России можно купить на польских рынках, «весьма удивителен», поскольку многие страны ЕС отказались от ведения бизнеса в России. Однако на самый большой в Польше оптовый рынок в городе Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые везут в страну дешёвые огурцы и помидоры из России.

Действительно, по данным Главной инспекции растений и семеноводства Польши, которые приводит польское издание Super Express, с начала 2023 года по 7 марта 2023 года в Польшу было ввезено почти 1666 тонн российских огурцов. При этом уточняется, что торговля овощами из РФ не идет вразрез с введенными Западом санкциями. Огурцы, закупленные в России, имеют «все необходимые документы, тесты и сертификаты», указал в комментарии Super Express один из продавцов на рынке в Бронише.

Берлинское издание больше всего возмущают цены российских огурцов, которые на оптовом рынке стоят 55 злотых за 5 кг (примерно €11,7). Это намного меньше стоимости продуктов европейского производства, которые в последнее время становятся все более дорогими, отмечает Berliner Zeitung. Разница с польской продукцией не настолько высока, и составляет от 0,5 до 2 злотых на килограмме, отмечает польский сервис wiescirolnicze.pl, однако при покупке оптовых партий это ощутимо.

Торговля российскими продуктами, как подчеркивает немецкое издание, разрешена в условиях действующих санкций ЕС. В заявлении Европейского Совета говорится: «Продукты, предназначенные в первую очередь для потребления человеком, освобождаются от экспортных и импортных ограничений». Несмотря на введенные карательные меры, ущерб населению России должен быть сведен к минимуму, резюмирует Berliner Zeitung.

Однако кампания против российских овощей на польском рынке явно координируется из Берлина (у издания Super Express также немецкие собственники), да и в самой Польше есть сторонники введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из РФ.

Ян Ардановский, бывший министр сельского хозяйства в правительстве Матеуша Моравецкого, заявил, что российские овощи, как и энергоносители, должны подлежать эмбарго, даже если другие страны, входящие в ЕС, не хотят его вводить.

«Мы должны быть последовательны, и помимо того, что мы отрезаем себя от российских углеводородов, мы также должны отказаться от всех продуктов, происходящих из России», – заявил Ардановский в комментарии Super Express.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Польше годовая инфляция достигла в феврале рекордного с 1996 года значения, составив 18,4%.