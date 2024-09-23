В Польше наступает момент разочарования Украиной – Бортник

Польскому обществу настолько надоели украинцы с их войной, что недовольство начинает проявляться в международной позиции Варшавы.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История с недобором украинских мужчин Иностранный легион в Польше и требованием выдавать их… Снова недовольства, о которых пишет западная пресса, о том, что Украина требует новой военной помощи со стороны Польши, а Польша её не оказывает.

Всё это на фоне того, что польское общественное мнение в отношении Украины и украинцев меняется. Это главная причина. Польша переживает период, момент украино-пессимизма, разочарование в своей политике, в которой Польша жила годы после начала войны», – сказал Бортник.