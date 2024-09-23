В Польше наступает момент разочарования Украиной – Бортник

Вадим Москаленко.  
23.09.2024 22:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Польскому обществу настолько надоели украинцы с их войной, что недовольство начинает проявляться в международной позиции Варшавы.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польскому обществу настолько надоели украинцы с их войной, что недовольство начинает проявляться в международной...

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«История с недобором украинских мужчин Иностранный легион в Польше и требованием выдавать их… Снова недовольства, о которых пишет западная пресса, о том, что Украина требует новой военной помощи со стороны Польши, а Польша её не оказывает.

Всё это на фоне того, что польское общественное мнение в отношении Украины и украинцев меняется. Это главная причина. Польша переживает период, момент украино-пессимизма, разочарование в своей политике, в которой Польша жила годы после начала войны», – сказал Бортник.

«И мне кажется, что это разочарование, такой украино-пессимизм внутри польского общества, он начинает проявляться и на международной арене. В заявлениях в отношении того, что там и по Волынской трагедии, и в заявлениях в отношении того, что Украине нужно искать более умеренный подход», – предлагает Бортник.

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