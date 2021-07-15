В Польше не нашлось никого, кто смог бы ответить Путину по существу

15.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Известная статья российского президента Владимира Путина про общую историю и идентичность жителей России и Украины осталась почти незамеченной в польских СМИ. Дежурные эксперты предпочли молчание. За исключением государственного аналитического Центра восточных исследований (OSW).

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Аналитик центра, бывшая советник посольства Польши в Москве Мария Доманьская решила выпустить даже не доклад, а просто статью, в которой выборочно представляет тезисы из статьи Владимира Путина. Естественно, очень важно, чтобы польские политики и экспертное сообщество (хотя в области восточной политики и бывшего Советского Союза компетентных людей практически нет) прочитали внимательно статью президента России, который детально анализирует не только историю, но и нынешние положение дел на Украине. С некоторыми тезисами Владимира Путина можно спорить, но этот спор должен сопровождаться аргументами. Тем временем, «аналитик» государственного «исследовательского» центра предпочитает заниматься не очень грамотной публицистикой.

«Статья является очередным примером путинского реваншизма» – пишет Доманьская, утверждая, что текст имеет антиукраинский характер. Все это, на ее взгляд «ритуальная российская пропаганда». В чем заключается пропагандистский смысл материала, она не считает нужным выяснить. Зато делает выводы, что статья является элементом давления на Германию (в преддверии выборов), Джо Байдена и всех, кто мог бы теоретически поддерживать Киев. Плюс, конечно же, утверждает, что аналитика от Путина – всего лишь повторение тезисов пропаганды царской России, при этом в более примитивном стиле.

Доманьская с уверенностью утверждает, что текст никак не повлияет на мнение украинцев. Почему? Просто потому, что она считает, что большинство жителей Украины считает Россию «вражеским» государством. Польская «аналитик» не указывает, откуда взяла эти данные.

Факты невозможно опровергать. Правда, сотрудница OSW пытается подвергать сомнениям тезис о целенаправленном использовании украинского национализма польскими и австрийскими антироссийскими политическими кругами. Но как человек, имеющий научную степень, должна понимать, что такое доктрина прометеизма, разработанная Вторым отделом Генерального штаба Войска Польского (военная разведка). Про австрийскую, а затем немецкую поддержку украинского национализма тоже все известно, если просто почитать научную литературу, в т.ч. польских профессиональных историков.

Мария Доманская работает в государственном институте. Это не журналистка желтой прессы, но бывшая сотрудница польского МИДа. Ее «анализ» действительно очень важной, программной статьи российского президента показывает, что деньги польских налогоплательщиков тратятся на содержание «экспертов», которые на самом деле являются ангажированными публицистами, готовыми написать всякую чушь, лишь бы понравиться правящим элитам и их внешним протекторам.

Поэтому мы вряд ли дождемся грамотного анализа и ответа на статью Владимира Путина, в которой, кстати, несколько раз упоминается и Польша.